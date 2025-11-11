https://1prime.ru/20251111/eksperty-864403553.html

Эксперты назвали возможных покупателей складов Raven Russia

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Изъятые у британского девелопера Raven Russia складские помещения в России на аукционе могут выкупить маркетплейсы, госкорпорации и инвестиционные фонды, считают опрошенные РИА Недвижимость консультанты. Ранее стало известно, что 16 складов Raven Russia, которые по решению суда были переданы Росимуществу, выставили на аукцион. Начальная цена всего лота составляет около 90 миллиардов рублей, шаг – 4,5 миллиарда рублей. Торги запланированы на 3 декабря. "Портфель складов Raven Russia ориентирован на узкий круг игроков с доступом к длинным и дешевым деньгам. Реальным покупателем вижу консорциум с участием крупных финансово-промышленных структур и/или госкапитала, способный внести задаток в 18 миллиардов рублей и закрыть сделку без банковского плеча", - рассказал управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. По его словам, наиболее вероятными кандидатами являются Сбербанк, ВТБ и их структуры, "ВЭБ.РФ", Российский фонд прямых инвестиций и его "дочка" PLT, АФК "Система". Директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров отметил, что единым лотом активы Raven Russia может заинтересоваться только очень крупный игрок - инвестиционный фонд или управляющая компания ЗПИФ. Он назвал в числе предполагаемых покупателей СФН, "ВИМ Сбережения", Central Properties, НТК. Кроме того, не исключено, что складами заинтересуются представители сегмента маркетплейсов — например, Wildberries. Он при необходимости может рассматривать расширение присутствия, добавил директор в департаменте складской недвижимости Ricci Алексей Слепов. "По качеству это рабочие долгоиграющие активы с высокой заполняемостью и понятной эксплуатацией, риски сосредоточены в юридико-структурной плоскости и в необходимости единовременного крупного чек-платежа", - заявил Ахмедзянов, предположив, что итоговая цена объектов может быть близка к стартовой с одним-двумя шагами вверх при наличии второго претендента. В результате активы, скорее всего, будут использоваться для сдачи в аренду, а годовой доход от такого портфеля составит порядка 16–20 миллиардов рублей, заключил партнер NF Group Константин Фомиченко.

