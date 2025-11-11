https://1prime.ru/20251111/es-864408382.html
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море - 11.11.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море
Евросоюз может устроить провокацию против России в Балтийском море, заявил экс-дипломат Великобритании Аластер Крук в эфире YouTube-канала. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T07:50+0300
2025-11-11T07:50+0300
2025-11-11T07:51+0300
политика
запад
ес
балтийское море
нато
украина
россия
провокация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920528_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_4baeabcb170268e328e729c7eb82feb1.jpg
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз может устроить провокацию против России в Балтийском море, заявил экс-дипломат Великобритании Аластер Крук в эфире YouTube-канала."Я знаю, что европейский истеблишмент жаждет какой-то эскалации с Россией — но что они собираются делать? Думаю, самое большее, что они могут сделать, — это попытаться устроить провокацию в Балтийском море или что-то в этом роде. <…> Чтобы попытаться вызвать какую-то эскалацию, втянуть американцев и тем самым как бы доказать: "Вот видите, мы же говорили, Россия — угроза для Европы". Конечно, это неправда, но с политической точки зрения это выгодно", — сказал аналитик.На взгляд Крука, после неудачи на Украине у европейских политиков возникнет необходимость действовать, чтобы сохранить единство в Евросоюзе, что потребует от них найти повод для упреков в адрес России."Какой еще флаг можно поднять, кроме как сказать: "Ну, во всем виновата Россия, Россия, Россия, Россия". Это довольно грубо и, по сути, не работает. Но мне кажется, они просто чувствуют, что у них нет другого выхода, кроме как пытаться спровоцировать, подтолкнуть (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа к каким-то действиям", — подчеркнул Крук.Россия в последние годы неоднократно отмечала беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Блок расширяет свою деятельность, утверждая, что это часть "сдерживания российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность усилением военной активности Североатлантического альянса в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, потенциально угрожающие ее интересам.
https://1prime.ru/20251021/naryshkin-863749380.html
запад
балтийское море
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859920528_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_6ade1f5bd1c739d43041686813d1ca0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, ес, балтийское море, нато, украина, россия, провокация
Политика, ЗАПАД, ЕС, Балтийское море, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ, провокация
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море
Дипломат Крук: ЕС попытается устроить провокацию против РФ в Балтийском море
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ.
Евросоюз может устроить провокацию против России в Балтийском море, заявил экс-дипломат Великобритании Аластер Крук в эфире
YouTube-канала.
"Я знаю, что европейский истеблишмент жаждет какой-то эскалации с Россией — но что они собираются делать? Думаю, самое большее, что они могут сделать, — это попытаться устроить провокацию в Балтийском море или что-то в этом роде. <…> Чтобы попытаться вызвать какую-то эскалацию, втянуть американцев и тем самым как бы доказать: "Вот видите, мы же говорили, Россия — угроза для Европы". Конечно, это неправда, но с политической точки зрения это выгодно", — сказал аналитик.
На взгляд Крука, после неудачи на Украине у европейских политиков возникнет необходимость действовать, чтобы сохранить единство в Евросоюзе, что потребует от них найти повод для упреков в адрес России.
"Какой еще флаг можно поднять, кроме как сказать: "Ну, во всем виновата Россия, Россия, Россия, Россия". Это довольно грубо и, по сути, не работает. Но мне кажется, они просто чувствуют, что у них нет другого выхода, кроме как пытаться спровоцировать, подтолкнуть (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа к каким-то действиям", — подчеркнул Крук.
Россия в последние годы неоднократно отмечала беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Блок расширяет свою деятельность, утверждая, что это часть "сдерживания российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность усилением военной активности Североатлантического альянса в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, потенциально угрожающие ее интересам.
Нарышкин обвинил Британию в подготовке диверсий в Балтийском и Черном морях