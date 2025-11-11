Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море - 11.11.2025
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море - 11.11.2025, ПРАЙМ
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море
Евросоюз может устроить провокацию против России в Балтийском море, заявил экс-дипломат Великобритании Аластер Крук в эфире YouTube-канала. | 11.11.2025, ПРАЙМ
07:50 11.11.2025 (обновлено: 07:51 11.11.2025)
 
На Западе раскрыли план против России в Балтийском море

Дипломат Крук: ЕС попытается устроить провокацию против РФ в Балтийском море

© РИА Новости . Михаил Голенков | Перейти в медиабанкВоеннослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы
Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз может устроить провокацию против России в Балтийском море, заявил экс-дипломат Великобритании Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Я знаю, что европейский истеблишмент жаждет какой-то эскалации с Россией — но что они собираются делать? Думаю, самое большее, что они могут сделать, — это попытаться устроить провокацию в Балтийском море или что-то в этом роде. <…> Чтобы попытаться вызвать какую-то эскалацию, втянуть американцев и тем самым как бы доказать: "Вот видите, мы же говорили, Россия — угроза для Европы". Конечно, это неправда, но с политической точки зрения это выгодно", — сказал аналитик.
На взгляд Крука, после неудачи на Украине у европейских политиков возникнет необходимость действовать, чтобы сохранить единство в Евросоюзе, что потребует от них найти повод для упреков в адрес России.
"Какой еще флаг можно поднять, кроме как сказать: "Ну, во всем виновата Россия, Россия, Россия, Россия". Это довольно грубо и, по сути, не работает. Но мне кажется, они просто чувствуют, что у них нет другого выхода, кроме как пытаться спровоцировать, подтолкнуть (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа к каким-то действиям", — подчеркнул Крук.
Россия в последние годы неоднократно отмечала беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Блок расширяет свою деятельность, утверждая, что это часть "сдерживания российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность усилением военной активности Североатлантического альянса в Европе, подчеркивая, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, потенциально угрожающие ее интересам.
Политика
 
 
