Фунт стерлингов слабеет к доллару
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару во вторник утром в преддверии публикации данных по безработице в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.12 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,3165 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,3174 доллара за фунт. Курс евро к доллару в то же время рос до 1,1559 доллара с 1,1557 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене поднимался до 154,26 иены с уровня предыдущего закрытия в 154,1 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,02% - до 99,65 пункта. Позднее во вторник будут опубликованы данные по состоянию безработицы в Великобритании от Бюро национальной статистики (ONS). Аналитики ожидают, что безработица в стране в июле-сентябре выросла до 4,9% с уровня июня-августа в 4,8%
