В Европе биржевые цены на газ выросли на 0,4%

11.11.2025 - Биржевые цены на газ в Европе увеличились на 0,4% по итогам торгов вторника - до 373 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе увеличились на 0,4% по итогам торгов вторника - до 373 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 369,1 доллара (-0,6%). Ценовой максимум составил 373,9 доллара (+0,7%), ценовой минимум - 368,6 доллара (-0,8%). Последние фьючерсы торговались по 373 доллара (+0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 371,5 доллара за тысячу кубометров. При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

