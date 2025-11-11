https://1prime.ru/20251111/gigachat-864411488.html

"Сбер" выпустил приложение нейросети GigaChat для iPhone

2025-11-11T10:55+0300

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк выпустил мобильное приложение своей нейросети GigaChat для пользователей iPhone, сообщает пресс-служба банка. "Выпустили приложение "ГигаЧат" для iOS - G8 AI. Приятный подарок для вас в преддверии дня рождения "Сбера". Пишите письма, редактируйте тексты, анализируйте документы, переводите файлы, рисуйте картинки и даже сочиняйте музыку. Всё это в одном приложении", - говорится в сообщении. Кроме того, реализована функция общения с нейросетью голосом: теперь можно вести полноценный диалог с GigaChat, перебивать, менять интонации и получать текст после беседы. Помимо этого, нейросеть пошагово разбирает сложные задачи, пересказывает видео с Rutube или VK, делает глубокие исследования и формирует экспертные ответы. Чаты также будут синхронизироваться между устройствами пользователя. GigaChat - это бесплатная нейросеть от "Сбера", которая ищет и структурирует информацию, анализирует файлы, переводит тексты и генерирует различный контент: тексты, открытки, видео и музыку.

