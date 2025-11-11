Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Google вложит в развитие облачной инфраструктуры ФРГ 5,5 миллиарда евро
2025-11-11T21:45+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Американская корпорация Google планирует инвестировать в ближайшие четыре года в развитие облачной инфраструктуры Германии 5,5 миллиарда евро, большая часть средств пойдет на строительство нового дата-центра в Дитценбахе и расширение действующей площадки в Ханау в федеральной земле Гессен, сообщили в Google. Во вторник глава Google в Германии Филипп Юстус представил соответствующую инвестиционную программу в Берлине в присутствии вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля. "До 2029 года мы инвестируем в общей сложности 5,5 миллиарда евро…В планах новый центр обработки данных в Дитценбахе…и расширение открытого в 2023 году объекта в Ханау", - говорится в сообщении на официальном сайте корпорации. Также запланировано расширение офисов корпорации Google в Мюнхене, Франкфурте и Берлине. Инвестиционная программа обеспечит, по прогнозам Google, около 9 тысяч рабочих мест в ФРГ ежегодно до 2029 года.
бизнес, мировая экономика, германия, берлин, мюнхен
Бизнес, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Мюнхен
21:45 11.11.2025
 
Google вложит в развитие облачной инфраструктуры ФРГ 5,5 миллиарда евро

© flickr.com / Robert Scoble Логотип Google
Логотип Google - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Логотип Google. Архивное фото
© flickr.com / Robert Scoble
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Американская корпорация Google планирует инвестировать в ближайшие четыре года в развитие облачной инфраструктуры Германии 5,5 миллиарда евро, большая часть средств пойдет на строительство нового дата-центра в Дитценбахе и расширение действующей площадки в Ханау в федеральной земле Гессен, сообщили в Google.
Во вторник глава Google в Германии Филипп Юстус представил соответствующую инвестиционную программу в Берлине в присутствии вице-канцлера ФРГ Ларса Клингбайля.
"До 2029 года мы инвестируем в общей сложности 5,5 миллиарда евро…В планах новый центр обработки данных в Дитценбахе…и расширение открытого в 2023 году объекта в Ханау", - говорится в сообщении на официальном сайте корпорации.
Также запланировано расширение офисов корпорации Google в Мюнхене, Франкфурте и Берлине.
Инвестиционная программа обеспечит, по прогнозам Google, около 9 тысяч рабочих мест в ФРГ ежегодно до 2029 года.
