Госдума освободила от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах - 11.11.2025
Госдума освободила от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах
2025-11-11T15:04+0300
2025-11-11T15:04+0300
экономика
анатолий аксаков
финансы
банки
госдума
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, освобождающий от НДС выплату процентов по вкладам в драгметаллах. Документ направлен на повышение привлекательности банковских продуктов в драгоценных металлах. Он выравнивает условия налогообложения НДС для вкладов в драгметаллах и иных видов банковских вкладов. Сейчас проценты по вкладам в российской или иностранных валютах не облагаются НДС. Новый закон освобождает от НДС и выплату банками процентов по счетам (вкладам) в драгоценных металлах в слитках. Также от НДС освобождаются операции размещения драгоценных металлов, не привлеченных во вклады. Это позволит освободить от налога выдачу займов за счет драгметаллов, приобретенных у третьих лиц. Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Налоговым периодом по данному налогу является квартал. Выравнивание налоговой нагрузки устранит дисбаланс в отношении вкладов в золоте, серебре и других драгметаллах по сравнению с классическими рублевыми и валютными депозитами, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В результате доходность и конкурентоспособность этих вкладов повысится – это станет стимулом для банков расширить линейку таких продуктов, отмечал он. Депутат обращал внимание, что сейчас вклады в драгметаллах мало распространены. Это обусловлено не только более высокой налоговой нагрузкой, но также административными и операционными сложностями, которые связаны с учетом, расчетом доходности и дополнительными требованиями к обороту драгметаллов.
анатолий аксаков, финансы, банки, госдума
Экономика, Анатолий Аксаков, Финансы, Банки, Госдума
15:04 11.11.2025
 
Стоимость золота растет на макроэкономической неопределенности
09:16
Медная проволока
Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее
09:24
 
