Госдума в I чтении разрешила строить на сельхозземлях гостиницы
2025-11-11T15:59+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий виноградарским и винодельческим хозяйствам строить на сельхозземлях винодельни и объекты для предоставления услуг сельского туризма. Документ внесен депутатами от "Единой России" Сергеем Алтуховым, Иваном Демченко и Константином Бахаревым. Он разрешает винодельческим и виноградарским хозяйствам на своих или арендуемых сельхозземлях осуществлять строительство, реконструкцию и эксплуатацию виноделен, а также капитальных и некапитальных объектов для предоставления услуг в сфере сельского туризма. При этом строительство жилых зданий и садовых домов на сельхозземлях с виноградниками не допускается. Таким образом, винодельческие и виноградарские хозяйства смогут строить на сельхозземлях, например, гостиницы для туристов, но такие объекты должны быть объединены в единый недвижимый комплекс с винодельнями. Это будет возможно лишь при одновременном соблюдении ряда условий. В границах земельного участка, планируемого под застройку туристического объекта, должно находиться одно или несколько виноградных насаждений, включенных в соответствующий федеральный реестр. Причем такие насаждения должны использоваться для производства продукции виноградарства, на которую получен сертификат качества. При этом площадь земельного участка должна быть не менее пяти гектаров, а плотность виноградных насаждений на нем - не менее 2222 виноградных кустов на один гектар. Если в процессе строительства площадь или плотность насаждений уменьшится, то в течение года виноградник нужно будет восстановить. Кроме того, общая площадь застройки под винодельнями и туристическими объектами не должна превышать 0,5% площади расположенных на участке виноградных насаждений и 2 тысяч квадратных метров в целом. А если площадь застройки окажется менее 200 квадратных метров, то разрешается довести ее до 200 квадратных метров. В строящемся здании, строении, сооружении должно быть не более трех надземных этажей, а его высота не может превышать 15 метров. "Принятие этого закона позволит комплексно решить сразу несколько задач – развитие туризма и повышение его качества в винодельческих регионах, развитие инфраструктуры и новые рабочие места, рост интереса к отечественным маркам вина, а значит, и увеличение доходов производителей", - заявил журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. "С каждым годом интерес к нашему вину растет, отечественные марки получают награды на престижных международных конкурсах, и в перспективе российское виноградарство может стать устойчивой статьей доходов страны. Наша задача – создавать для этого необходимые условия", - добавил Игошин.
