В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых - 11.11.2025
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил приравнять российского полководца Александра | 11.11.2025, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил приравнять российского полководца Александра Суворова к лику святых. Ранее премьер РФ Михаил Мишустин распорядился возложить на Минобороны России работу комитета по организации празднования 300-летия со дня рождения Александра Суворова. "Считаю, что Суворов – это один из самых выдающихся полководцев нашей истории и обладает всеми качествами, чтобы приравнять его к лику святых. Мной уже подготовлено соответствующие обращение в РПЦ. Суворов по праву является заступником сухопутных войск, как адмирал Федор Ушаков, покровитель нашего флота. Считаю, что этот вопрос особенно актуален в нынешних реалиях, когда наши бойцы куют победу на линии фронта, защищая будущее России и ее поколений", - сказал Шеремет, который вошел в состав оргкомитета. По его словам, на первом заседании оргкомитета была рассмотрена дорожная карта подготовки празднования 300-летия со дня рождения Суворова, в том числе внесены предложения по открытию новых памятников полководцу. "Суворов показал, как нужно воевать не числом, а умением, как нужно любить и защищать свою родину. Это гений военной мысли, уникальный полководец в российской истории, который ценил и уважил жизнь каждого солдата. Непобедимый дух и вера Суворова в Россию могли бы помочь сегодня нашим войскам в боях на полях сражений", - сказал депутат.
06:31 11.11.2025
 
В Госдуме предложили приравнять Суворова к лику святых

Депутат Шеремет предложил приравнять Суворова к лику святых

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости предложил приравнять российского полководца Александра Суворова к лику святых.
Ранее премьер РФ Михаил Мишустин распорядился возложить на Минобороны России работу комитета по организации празднования 300-летия со дня рождения Александра Суворова.
"Считаю, что Суворов – это один из самых выдающихся полководцев нашей истории и обладает всеми качествами, чтобы приравнять его к лику святых. Мной уже подготовлено соответствующие обращение в РПЦ. Суворов по праву является заступником сухопутных войск, как адмирал Федор Ушаков, покровитель нашего флота. Считаю, что этот вопрос особенно актуален в нынешних реалиях, когда наши бойцы куют победу на линии фронта, защищая будущее России и ее поколений", - сказал Шеремет, который вошел в состав оргкомитета.
По его словам, на первом заседании оргкомитета была рассмотрена дорожная карта подготовки празднования 300-летия со дня рождения Суворова, в том числе внесены предложения по открытию новых памятников полководцу.
"Суворов показал, как нужно воевать не числом, а умением, как нужно любить и защищать свою родину. Это гений военной мысли, уникальный полководец в российской истории, который ценил и уважил жизнь каждого солдата. Непобедимый дух и вера Суворова в Россию могли бы помочь сегодня нашим войскам в боях на полях сражений", - сказал депутат.
 
