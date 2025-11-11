https://1prime.ru/20251111/gosduma-864407343.html

В Госдуме предложили стимулировать бесплатное предоставление детских кресел

В Госдуме предложили стимулировать бесплатное предоставление детских кресел - 11.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили стимулировать бесплатное предоставление детских кресел

Необходимо проработать механизмы, которые либо интегрируют стоимость детских кресел в базовый тариф такси, либо стимулируют их бесплатное предоставление, заявил | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T06:46+0300

2025-11-11T06:46+0300

2025-11-11T07:25+0300

бизнес

россия

экономика

москва

госдума

кпрф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864407343.jpg?1762835149

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Необходимо проработать механизмы, которые либо интегрируют стоимость детских кресел в базовый тариф такси, либо стимулируют их бесплатное предоставление, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "Необходимо проработать механизмы, которые либо интегрируют стоимость детских кресел в базовый тариф такси, либо стимулируют их бесплатное предоставление, как это уже успешно делают, например, некоторые каршеринговые и прокатные компании в других странах", - сказал Гаврилов. По его словам, проблема доступности детских кресел - это дополнительный налог на семьи с детьми, и в настоящее время многие российские семьи, особенно в крупных городах, сталкиваются с системной проблемой, которая ложится на них дополнительным финансовым бременем. Речь, как уточнил политик, идет о наценке за использование детского удерживающего устройства (детского кресла) при заказе такси. "Сервисы такси официально устанавливают доплату за детское кресло. Например, в Москве эта услуга оценивается в полторы тысячи рублей поверх стоимости поездки. Эта сумма, на первый взгляд, может показаться незначительной. Однако для семьи, которая регулярно пользуется такси для поездок с ребенком в поликлинику, на развивающие занятия или просто в гости, эти расходы складываются в ощутимую сумму", - добавил Гаврилов. Также глава думского комитета рассказал о том, что, сталкиваясь с постоянными дополнительными расходами, некоторые родители оказываются перед "невыбором": либо нести финансовые потери, либо рисковать безопасностью ребенка, используя несертифицированные устройства, либо отказаться от такси в пользу общественного транспорта. "Поездка в переполненном автобусе или метро с заболевшим ребенком не только некомфортна, но и может усугубить его состояние и способствовать распространению инфекции. Таким образом, семьи с детьми оказываются в неравных условиях по сравнению с другими гражданами. Сложившаяся практика перекладывания затрат на безопасность детей на плечи родителей через систему наценок в такси является несправедливой", - отметил он. По мнению Гаврилова, такая практика создает барьер для доступа к безопасным и комфортным перевозкам, особенно для многодетных и малообеспеченных семей.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, госдума, кпрф