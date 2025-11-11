https://1prime.ru/20251111/gvineya-864430517.html

В Гвинее начал работу крупнейший африканский горнодобывающий проект

экономика

бизнес

гвинея

африка

китай

rio tinto

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Австрало-британская горнодобывающая компания Rio Tinto объявила о начале работы крупнейшего горнодобывающего и инфраструктурного проекта в Африке - Simandou в Гвинее, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня президент Республики Гвинея принял участие вместе с партнерами проекта WCS, Baowu, Chinalco и Rio Tinto в церемонии в порту префектуры Форекарья, ознаменовавшей начало работы Simandou - крупнейшего в Африке нового интегрированного горно-металлургического и инфраструктурного проекта", - говорится в релизе. Rio Tinto реализует проект совместно с правительством Гвинеи, предприятием SimFer и консорциумом WCS, в который также входит китайская компания Weiqiao Aluminium. В рамках проекта планируется строительство новой железной дороги, длина которой превысит 600 километров, а также портовых мощности для барж и перегрузочных судов. Уточняется, что после ввода инфраструктуры в эксплуатацию она сможет обеспечивать экспорт до 120 миллионов тонн железной руды в год с шахт предприятий SimFer и консорциума WCS на юго-востоке страны. По данным релиза, после того как вся инфраструктура проекта будет запущена в эксплуатацию, ее передадут в управление компании TransGuinéen (CTG). В ней доли будут распределены следующим образом: SimFer - 42,5% WCS - 42,5%, правительство Гвинеи - 15%. "Стабильное снабжение премиальной железной рудой Simandou обеспечит прочную основу низкоуглеродного сырья для развития сталелитейной отрасли Китая и мирового сталелитейного сектора. Мы твердо уверены, что это образцовое сотрудничество внесет устойчивый импульс в экономическое и социальное развитие Гвинеи - страны, где реализуется проект", - приводится в релизе заявление председателя China Baowu Group Ху Ванмина (Hu Wangming). Rio Tinto - одна из ведущих по рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 35 странах. Концерн добывает железную руду, медь, алюминий и другие виды сырья. Штат компании составляет более 60 тысяч сотрудников.

