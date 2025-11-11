Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Паромная переправа Холмск - Ванино приостановила работу из-за циклона - 11.11.2025
Паромная переправа Холмск - Ванино приостановила работу из-за циклона
Паромная переправа Холмск - Ванино приостановила работу из-за циклона - 11.11.2025, ПРАЙМ
Паромная переправа Холмск - Ванино приостановила работу из-за циклона
Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) во вторник приостановила работу из-за циклона в Татарском проливе, информирует... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T04:24+0300
2025-11-11T04:24+0300
бизнес
россия
сахалин
хабаровский край
татарский пролив
порт ванино
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) во вторник приостановила работу из-за циклона в Татарском проливе, информирует транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис". "По причине прохождения очередного циклона движение на линии Ванино-Холмск-Ванино остановлено", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика в Telegram-канале. По данным синоптиков, Сахалин и Курилы находятся под влиянием очередного циклона. Он принес на острова дождь со снегом и штормовой ветер, на южных Курилах достигающий ураганных значений.
сахалин
хабаровский край
татарский пролив
бизнес, россия, сахалин, хабаровский край, татарский пролив, порт ванино
Бизнес, РОССИЯ, Сахалин, Хабаровский край, Татарский пролив, порт Ванино
04:24 11.11.2025
 
Паромная переправа Холмск - Ванино приостановила работу из-за циклона

Паромная переправа Холмск — Ванино приостановила работу из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) во вторник приостановила работу из-за циклона в Татарском проливе, информирует транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис".
"По причине прохождения очередного циклона движение на линии Ванино-Холмск-Ванино остановлено", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика в Telegram-канале.
По данным синоптиков, Сахалин и Курилы находятся под влиянием очередного циклона. Он принес на острова дождь со снегом и штормовой ветер, на южных Курилах достигающий ураганных значений.
 
БизнесРОССИЯСахалинХабаровский крайТатарский проливпорт Ванино
 
 
