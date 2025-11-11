https://1prime.ru/20251111/holmsk-864404916.html

Паромная переправа Холмск - Ванино приостановила работу из-за циклона

Паромная переправа Холмск - Ванино приостановила работу из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 ноя - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край) во вторник приостановила работу из-за циклона в Татарском проливе, информирует транспортно-экспедиторская компания "Дальтранссервис". "По причине прохождения очередного циклона движение на линии Ванино-Холмск-Ванино остановлено", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика в Telegram-канале. По данным синоптиков, Сахалин и Курилы находятся под влиянием очередного циклона. Он принес на острова дождь со снегом и штормовой ветер, на южных Курилах достигающий ураганных значений.

