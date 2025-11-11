Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном снижаются - 11.11.2025
Фондовые индексы АТР в основном снижаются
Фондовые индексы АТР в основном снижаются
2025-11-11T08:02+0300
2025-11-11T08:02+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно снижаются, мировые инвесторы проявляют осторожность в ожидании дальнейших новостей относительно политической ситуации в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,38%, до 4 003,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 526,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,36%, до 26 554 пунктов. Австралийский S&amp;P/ASX 200 опускался на 0,13%, до 8 824,3 пункта, южнокорейский KOSPI поднимался на 0,84%, до 4 106,91 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,22%, до 51 035 пунктов. Мировые рынки следят за развитием политической ситуации в США. В понедельник сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить шатдаун. Теперь законопроект поступит на голосование в палату, а затем на стол президенту США Дональду Трампу. "В то время как инвесторы приветствуют "возвращение к работе", отсутствие статистических данных примерно в течение месяца может привести к тому, что следующая волна отчетов по экономике в США может содержать сюрпризы, что заставляет рынки быть более осторожными, несмотря на оптимизм вокруг", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen).
Фондовые индексы АТР в основном снижаются

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром преимущественно снижаются, мировые инвесторы проявляют осторожность в ожидании дальнейших новостей относительно политической ситуации в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,38%, до 4 003,17 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,14%, до 2 526,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,36%, до 26 554 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,13%, до 8 824,3 пункта, южнокорейский KOSPI поднимался на 0,84%, до 4 106,91 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,22%, до 51 035 пунктов.
Мировые рынки следят за развитием политической ситуации в США. В понедельник сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить шатдаун. Теперь законопроект поступит на голосование в палату, а затем на стол президенту США Дональду Трампу.
"В то время как инвесторы приветствуют "возвращение к работе", отсутствие статистических данных примерно в течение месяца может привести к тому, что следующая волна отчетов по экономике в США может содержать сюрпризы, что заставляет рынки быть более осторожными, несмотря на оптимизм вокруг", - цитирует агентство Блумберг рыночного аналитика IG Market Limited Хебе Чень (Hebe Chen).
Фондовые индексы США растут в ожидании завершения шатдауна
