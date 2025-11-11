Фондовые индексы АТР в основном снизились

https://1prime.ru/20251111/indeksy--864412602.html
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно в минусе, давление оказала сохраняющаяся неопределенность относительно торговых отношений КНР и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,39% - до 4 002,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2 517,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,18% -до 26 696,41 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 0,81% - до 4 106,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,19% - до 8 818,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,14%, до 50 842,93 пункта. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Китай разрабатывает план по упрощенной поставке редкоземельных металлов в США. В то же время этот план подразумевает механизм, который позволит гарантировать, что они не попадут к американским военным предприятиям. "Это сообщение намекнуло на потенциальный разрыв в компромиссе между США и Китаем по поводу экспортного контроля Китая и создало некоторую неопределенность в отношении устойчивости торгового перемирия на один год", - прокомментировал агентству Блумберг старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хоминь Ли (Homin Lee). Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Трамп ранее провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
