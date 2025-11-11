Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы АТР в основном снизились - 11.11.2025
Фондовые индексы АТР в основном снизились
Фондовые индексы АТР в основном снизились

Фондовые индексы АТР в основном снизились на неопределенности торговых отношений КНР и США

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись преимущественно в минусе, давление оказала сохраняющаяся неопределенность относительно торговых отношений КНР и США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,39% - до 4 002,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2 517,57 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,18% -до 26 696,41 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 0,81% - до 4 106,39 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,19% - до 8 818,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,14%, до 50 842,93 пункта.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Китай разрабатывает план по упрощенной поставке редкоземельных металлов в США. В то же время этот план подразумевает механизм, который позволит гарантировать, что они не попадут к американским военным предприятиям.
"Это сообщение намекнуло на потенциальный разрыв в компромиссе между США и Китаем по поводу экспортного контроля Китая и создало некоторую неопределенность в отношении устойчивости торгового перемирия на один год", - прокомментировал агентству Блумберг старший макростратег Lombard Odier Singapore Ltd. Хоминь Ли (Homin Lee).
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Трамп ранее провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год.
Российский рынок акций не удержался в плюсе и снизился в понедельник
Вчера, 19:59
Российский рынок акций не удержался в плюсе и снизился в понедельник
Вчера, 19:59
 
Экономика Shenzhen Composite Си Цзиньпин КИТАЙ США Азиатско-Тихоокеанский регион Торги Индексы Рынок Hang Seng Index KOSPI
 
 
