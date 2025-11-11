Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики - 11.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики
Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики - 11.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики
Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут после выхода макроэкономической статистики в Великобритании и Германии, свидетельствуют... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T14:12+0300
2025-11-11T14:12+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут после выхода макроэкономической статистики в Великобритании и Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.34 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,79%, до 9 864,86 пункта, а ранее в ходе торгов достиг рекордных 9 898,84 пункта. Французский CAC 40 поднимается на 0,63%, до 8 106,39 пункта. Немецкий DAX снижается на символические 0,01%, до 23 976,75 пункта. Ранее во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовала данные о безработице в стране. Её уровень в июле-сентябре вырос до 5% с 4,8% в июне-августе. При этом аналитики прогнозировали рост только до 4,9%. "Рынок труда Великобритании слабеет на всех направлениях", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста аналитического центра Resolution Foundation Ная Коминетти (Nye Cominetti). Статистика рынка труда в стране оценивается британским центробанком при определении монетарной политики. И теперь аналитики ожидают снижения учётной ставки 3,75% с 4% годовых по итогам следующего заседания в декабре, что обычно позитивно встречается фондовым рынком. При этом немецкий индикатор не растёт после того, как был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Показатель сократился до 38,5 пункта с 39,3 пункта в октябре, ожидался рост показателя - до 40 пунктов.
14:12 11.11.2025
 
Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики

Основные фондовые индексы Европы преимущественно растут после выхода макростатистики

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут после выхода макроэкономической статистики в Великобритании и Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.34 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,79%, до 9 864,86 пункта, а ранее в ходе торгов достиг рекордных 9 898,84 пункта. Французский CAC 40 поднимается на 0,63%, до 8 106,39 пункта. Немецкий DAX снижается на символические 0,01%, до 23 976,75 пункта.
Ранее во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовала данные о безработице в стране. Её уровень в июле-сентябре вырос до 5% с 4,8% в июне-августе. При этом аналитики прогнозировали рост только до 4,9%.
"Рынок труда Великобритании слабеет на всех направлениях", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста аналитического центра Resolution Foundation Ная Коминетти (Nye Cominetti).
Статистика рынка труда в стране оценивается британским центробанком при определении монетарной политики. И теперь аналитики ожидают снижения учётной ставки 3,75% с 4% годовых по итогам следующего заседания в декабре, что обычно позитивно встречается фондовым рынком.
При этом немецкий индикатор не растёт после того, как был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Показатель сократился до 38,5 пункта с 39,3 пункта в октябре, ожидался рост показателя - до 40 пунктов.
Российский рынок акций не удержался в плюсе и снизился в понедельник
Вчера, 19:59
 
Экономика ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЕВРОПА ГЕРМАНИЯ Торги Индексы Рынок DAX
 
 
