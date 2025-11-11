https://1prime.ru/20251111/indeksy--864414490.html

Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики

Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики - 11.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики

Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут после выхода макроэкономической статистики в Великобритании и Германии, свидетельствуют... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T14:12+0300

2025-11-11T14:12+0300

2025-11-11T14:12+0300

экономика

великобритания

европа

германия

торги

индексы

рынок

dax

https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут после выхода макроэкономической статистики в Великобритании и Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.34 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,79%, до 9 864,86 пункта, а ранее в ходе торгов достиг рекордных 9 898,84 пункта. Французский CAC 40 поднимается на 0,63%, до 8 106,39 пункта. Немецкий DAX снижается на символические 0,01%, до 23 976,75 пункта. Ранее во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовала данные о безработице в стране. Её уровень в июле-сентябре вырос до 5% с 4,8% в июне-августе. При этом аналитики прогнозировали рост только до 4,9%. "Рынок труда Великобритании слабеет на всех направлениях", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста аналитического центра Resolution Foundation Ная Коминетти (Nye Cominetti). Статистика рынка труда в стране оценивается британским центробанком при определении монетарной политики. И теперь аналитики ожидают снижения учётной ставки 3,75% с 4% годовых по итогам следующего заседания в декабре, что обычно позитивно встречается фондовым рынком. При этом немецкий индикатор не растёт после того, как был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Показатель сократился до 38,5 пункта с 39,3 пункта в октябре, ожидался рост показателя - до 40 пунктов.

https://1prime.ru/20251110/aktsii-864393388.html

великобритания

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, европа, германия, торги, индексы, рынок, dax