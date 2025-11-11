Фондовые индексы Европы в основном растут после выхода макростатистики
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно растут после выхода макроэкономической статистики в Великобритании и Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.34 мск британский индекс FTSE 100 увеличивается на 0,79%, до 9 864,86 пункта, а ранее в ходе торгов достиг рекордных 9 898,84 пункта. Французский CAC 40 поднимается на 0,63%, до 8 106,39 пункта. Немецкий DAX снижается на символические 0,01%, до 23 976,75 пункта.
Ранее во вторник Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовала данные о безработице в стране. Её уровень в июле-сентябре вырос до 5% с 4,8% в июне-августе. При этом аналитики прогнозировали рост только до 4,9%.
"Рынок труда Великобритании слабеет на всех направлениях", - цитирует агентство Рейтер главного экономиста аналитического центра Resolution Foundation Ная Коминетти (Nye Cominetti).
Статистика рынка труда в стране оценивается британским центробанком при определении монетарной политики. И теперь аналитики ожидают снижения учётной ставки 3,75% с 4% годовых по итогам следующего заседания в декабре, что обычно позитивно встречается фондовым рынком.
При этом немецкий индикатор не растёт после того, как был опубликован индекс доверия инвесторов к экономике Германии Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Показатель сократился до 38,5 пункта с 39,3 пункта в октябре, ожидался рост показателя - до 40 пунктов.