Инфляция в России снизится до 6,8% к концу года

2025-11-11

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России снизится до 6,8% к концу года, в целом ее динамика увеличивает пространство для снижения ключевой ставки до 12% к концу 2026 года, рассказали РИА Новости аналитики центра макроэкономических исследований Сбербанка. "Годовые темпы инфляции возобновят снижение: в базовом прогнозе с текущих 8% год к году до 6,8% к концу года", - говорится в сообщении. Аналитики Сбербанка также прогнозируют, что в начале следующего года месячные темпы инфляции могут временно ускориться, а годовые стабилизироваться, это возможно вследствие повышения НДС. "В целом, динамика инфляции и ее факторов увеличивает пространство для снижения ключевой ставки до 12% к концу 2026 года", - добавили в Сбербанке. Также, согласно оценкам Центра макроэкономических исследований Сбербанка, в первые недели ноября зафиксировано резкое замедление инфляции. "В октябре темпы инфляции составили около 0,8% месяц к месяцу, а к ноябрю замедлятся до 0,6–0,7%. Высокие темпы осенью, по всей видимости, не носили устойчивого характера и в основном определялись динамикой отдельных товаров (бензин, яйца, транспортные и образовательные услуги)", - отмечается в материалах. Банк России ожидает по итогам 2025 года инфляцию в диапазоне 6,5-7%. В октябре регулятор снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но лишь на 0,5 процентного пункта - до 16,5% годовых.

