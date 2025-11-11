https://1prime.ru/20251111/kamchatka-864401748.html
На Камчатке отменили все рейсы из-за непогоды
На Камчатке отменили все рейсы из-за непогоды
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Все рейсы АО "Камчатское авиационное предприятие", запланированные на вылет 11 ноября из аэропорта Петропавловска-Камчатского, отменены по причине неблагоприятных метеоусловий, сообщает авиаперевозчик.
"Вылеты рейсов по всем направлениям 11 ноября 2025 года отменяются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта Петропавловск-Камчатский", - сообщается в Telegram-канале ПО "КАП".
Как уточняется в информации для пассажиров, следующее сообщение о ситуации с вылетами будет опубликовано в 15.00 по местному времени во вторник (6.00 мск).
