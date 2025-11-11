Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке отменили все рейсы из-за непогоды - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/kamchatka-864401748.html
На Камчатке отменили все рейсы из-за непогоды
На Камчатке отменили все рейсы из-за непогоды - 11.11.2025, ПРАЙМ
На Камчатке отменили все рейсы из-за непогоды
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Все рейсы АО "Камчатское авиационное предприятие", запланированные на вылет 11 ноября из аэропорта... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T00:38+0300
2025-11-11T00:38+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864401748.jpg?1762810724
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Все рейсы АО "Камчатское авиационное предприятие", запланированные на вылет 11 ноября из аэропорта Петропавловска-Камчатского, отменены по причине неблагоприятных метеоусловий, сообщает авиаперевозчик. "Вылеты рейсов по всем направлениям 11 ноября 2025 года отменяются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта Петропавловск-Камчатский", - сообщается в Telegram-канале ПО "КАП". Как уточняется в информации для пассажиров, следующее сообщение о ситуации с вылетами будет опубликовано в 15.00 по местному времени во вторник (6.00 мск).
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
00:38 11.11.2025
 
На Камчатке отменили все рейсы из-за непогоды

На Камчатке отменили все рейсы из-за непогоды

Читать Прайм в
Дзен Telegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Все рейсы АО "Камчатское авиационное предприятие", запланированные на вылет 11 ноября из аэропорта Петропавловска-Камчатского, отменены по причине неблагоприятных метеоусловий, сообщает авиаперевозчик.
"Вылеты рейсов по всем направлениям 11 ноября 2025 года отменяются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта Петропавловск-Камчатский", - сообщается в Telegram-канале ПО "КАП".
Как уточняется в информации для пассажиров, следующее сообщение о ситуации с вылетами будет опубликовано в 15.00 по местному времени во вторник (6.00 мск).
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала