На Камчатке отменили все рейсы из-за непогоды

На Камчатке отменили все рейсы из-за непогоды - 11.11.2025, ПРАЙМ

На Камчатке отменили все рейсы из-за непогоды

11 ноя

2025-11-11

2025-11-11T00:38+0300

2025-11-11T00:38+0300

бизнес

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Все рейсы АО "Камчатское авиационное предприятие", запланированные на вылет 11 ноября из аэропорта Петропавловска-Камчатского, отменены по причине неблагоприятных метеоусловий, сообщает авиаперевозчик. "Вылеты рейсов по всем направлениям 11 ноября 2025 года отменяются по причине неблагоприятных метеоусловий аэропорта Петропавловск-Камчатский", - сообщается в Telegram-канале ПО "КАП". Как уточняется в информации для пассажиров, следующее сообщение о ситуации с вылетами будет опубликовано в 15.00 по местному времени во вторник (6.00 мск).

2025

Новости

