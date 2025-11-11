https://1prime.ru/20251111/katar-864402087.html
Катар поставит Mitsui до полумиллиона тонн азотного удобрения
2025-11-11T01:26+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
катар
mitsui
ДОХА, 11 ноя - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания Qatar Energy подписала долгосрочное соглашение на поставку японской компании Mitsui до полумиллиона тонн азотного удобрения карбамида в год, говорится в пресс-релизе компании.
В 2024 году Катар объявил, что строит новый комплекс мирового класса по производству карбамида, мочевины, который более чем вдвое увеличит текущий объем производства этого удобрения в стране, сделав ее крупнейшим в мире экпортером мочевины. В настоящее время Катар производит 5,6 миллиона тонн мочевины в год.
"Согласно соглашению, Qatar Energy будет поставлять Mitsui до полумиллиона тонн карбамида в год в течение 20 лет, начиная с января 2026 года", - отметили в компании.
Как сказал в этой связи государственный министр по вопросам энергетики и генеральный директор Qatar Energy, "в связи с растущим мировым спросом на мочевину компания Qatar Energy стремится расширить свое глобальное присутствие в производстве этого жизненно важного материала, способствующего производству продовольствия и обеспечению глобальной продовольственной безопасности".
"Это соглашение отражает стратегический курс Qatar Energy на установление долгосрочных партнерских отношений с известными и надежными компаниями в сфере производства удобрений, одновременно подчеркивая ее приверженность увеличению производства продовольствия и обеспечению глобальной продовольственной безопасности", - привела слова директора катарская компания.
катар
