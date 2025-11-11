https://1prime.ru/20251111/kitay-864420028.html
В Китае к концу года вырастит объем производства цветных металлов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем производства переработанных цветных металлов в Китае к концу 2025 года впервые превысит 20 миллионов тонн, сообщает агентство Синьхуа. Ранее глава ассоциации цветной металлургии Китая Гэ Хунлинь в ходе 25-го Международного форума по переработанным металлам и выставочной торговой ярмарки представил статистические данные отрасли. "Ожидается, что объем производства переработанных цветных металлов впервые превысит 20 миллионов тонн к концу 2025 года, что станет важным способом в преодолении проблем, связанных с нехваткой ресурсов и окружающей средой", - заявил Гэ Хунлинь. В конце 13-го пятилетнего плана (2016-2020 годы) объем производства составил 14,5 миллиона тонн. В конце 2024 года показатель увеличился до 19,15 миллиона тонн, среднегодовой темп роста составил 7,2%, сообщает Синьхуа. Глава ассоциации отмечает, что период 15-го пятилетнего плана станет важным этапом для развития перерабатывающей металлургии Китая для перехода от экстенсивного развития к интенсивному.
