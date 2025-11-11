Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Китае к концу года вырастит объем производства цветных металлов - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Китае к концу года вырастит объем производства цветных металлов
В Китае к концу года вырастит объем производства цветных металлов - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Китае к концу года вырастит объем производства цветных металлов
Объем производства переработанных цветных металлов в Китае к концу 2025 года впервые превысит 20 миллионов тонн, сообщает агентство Синьхуа. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T17:31+0300
2025-11-11T17:31+0300
промышленность
китай
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем производства переработанных цветных металлов в Китае к концу 2025 года впервые превысит 20 миллионов тонн, сообщает агентство Синьхуа. Ранее глава ассоциации цветной металлургии Китая Гэ Хунлинь в ходе 25-го Международного форума по переработанным металлам и выставочной торговой ярмарки представил статистические данные отрасли. "Ожидается, что объем производства переработанных цветных металлов впервые превысит 20 миллионов тонн к концу 2025 года, что станет важным способом в преодолении проблем, связанных с нехваткой ресурсов и окружающей средой", - заявил Гэ Хунлинь. В конце 13-го пятилетнего плана (2016-2020 годы) объем производства составил 14,5 миллиона тонн. В конце 2024 года показатель увеличился до 19,15 миллиона тонн, среднегодовой темп роста составил 7,2%, сообщает Синьхуа. Глава ассоциации отмечает, что период 15-го пятилетнего плана станет важным этапом для развития перерабатывающей металлургии Китая для перехода от экстенсивного развития к интенсивному.
китай
2025
промышленность, китай
Промышленность, КИТАЙ
17:31 11.11.2025
 
В Китае к концу года вырастит объем производства цветных металлов

В Китае объем производства цветных металлов к концу 2025 года превысит 20 миллионов тонн

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Металлургический комбинат. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Коркка
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Объем производства переработанных цветных металлов в Китае к концу 2025 года впервые превысит 20 миллионов тонн, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее глава ассоциации цветной металлургии Китая Гэ Хунлинь в ходе 25-го Международного форума по переработанным металлам и выставочной торговой ярмарки представил статистические данные отрасли.
"Ожидается, что объем производства переработанных цветных металлов впервые превысит 20 миллионов тонн к концу 2025 года, что станет важным способом в преодолении проблем, связанных с нехваткой ресурсов и окружающей средой", - заявил Гэ Хунлинь.
В конце 13-го пятилетнего плана (2016-2020 годы) объем производства составил 14,5 миллиона тонн. В конце 2024 года показатель увеличился до 19,15 миллиона тонн, среднегодовой темп роста составил 7,2%, сообщает Синьхуа.
Глава ассоциации отмечает, что период 15-го пятилетнего плана станет важным этапом для развития перерабатывающей металлургии Китая для перехода от экстенсивного развития к интенсивному.
Производство цветных металлов - ПРАЙМ, 1920, 19.10.2025
Эксперт оценил перспективы роста цен на цветные металлы в мире
19 октября, 16:06
 
ПромышленностьКИТАЙ
 
 
Заголовок открываемого материала