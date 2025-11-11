https://1prime.ru/20251111/kofe-864424473.html
Бразильские экспортеры кофе в сентябре потеряли $348 млн выручки
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бразильские экспортеры кофе в сентябре из-за задержки экспорта недополучили почти 350 миллионов долларов валютной выручки - максимальное значение для текущего года, следует из данных Совета экспортеров кофе Бразилии, которые изучило РИА Новости. "В сентябре объем мешков с кофе, которые не удалось экспортировать, вырос до 939 тысяч, что эквивалентно 2 848 контейнерам. Неспособность отгрузить этот объем кофе в сентябре этого года не позволила стране получить 348,29 миллиона долларов в виде валютной выручки от своих торговых операций", - пишут аналитики. Это стало максимальным уровнем потерь для отрасли с начала текущего года, предыдущий локальный пик пришелся на апрель текущего года (328,6 миллиона долларов). По данным организации, в сентябре 57% всех судов, или 202 из 355 судов, столкнулись с задержками или изменениями в графике заходов в крупные порты Бразилии. В порту Сантус, на который пришлось 79,3% поставок бразильского кофе с января по сентябрь этого года, зафиксировано 75% задержек или изменений в расписании судов, затронувших 139 из 185 контейнеровозов. Самое продолжительное время простоя в сентябре составило 35 дней.
