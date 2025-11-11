Бразильские экспортеры кофе в сентябре потеряли $348 млн выручки

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-11T18:26+0300
2025-11-11T18:26+0300
бизнес
бразилия
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бразильские экспортеры кофе в сентябре из-за задержки экспорта недополучили почти 350 миллионов долларов валютной выручки - максимальное значение для текущего года, следует из данных Совета экспортеров кофе Бразилии, которые изучило РИА Новости. "В сентябре объем мешков с кофе, которые не удалось экспортировать, вырос до 939 тысяч, что эквивалентно 2 848 контейнерам. Неспособность отгрузить этот объем кофе в сентябре этого года не позволила стране получить 348,29 миллиона долларов в виде валютной выручки от своих торговых операций", - пишут аналитики. Это стало максимальным уровнем потерь для отрасли с начала текущего года, предыдущий локальный пик пришелся на апрель текущего года (328,6 миллиона долларов). По данным организации, в сентябре 57% всех судов, или 202 из 355 судов, столкнулись с задержками или изменениями в графике заходов в крупные порты Бразилии. В порту Сантус, на который пришлось 79,3% поставок бразильского кофе с января по сентябрь этого года, зафиксировано 75% задержек или изменений в расписании судов, затронувших 139 из 185 контейнеровозов. Самое продолжительное время простоя в сентябре составило 35 дней.
бизнес, бразилия
Бизнес, БРАЗИЛИЯ
18:26 11.11.2025
 
© РИА Новости . Илья НаймушинПроцесс обжарки зерен кофе сорта арабика
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Процесс обжарки зерен кофе сорта арабика. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Бразильские экспортеры кофе в сентябре из-за задержки экспорта недополучили почти 350 миллионов долларов валютной выручки - максимальное значение для текущего года, следует из данных Совета экспортеров кофе Бразилии, которые изучило РИА Новости.
"В сентябре объем мешков с кофе, которые не удалось экспортировать, вырос до 939 тысяч, что эквивалентно 2 848 контейнерам. Неспособность отгрузить этот объем кофе в сентябре этого года не позволила стране получить 348,29 миллиона долларов в виде валютной выручки от своих торговых операций", - пишут аналитики.
Это стало максимальным уровнем потерь для отрасли с начала текущего года, предыдущий локальный пик пришелся на апрель текущего года (328,6 миллиона долларов).
По данным организации, в сентябре 57% всех судов, или 202 из 355 судов, столкнулись с задержками или изменениями в графике заходов в крупные порты Бразилии.
В порту Сантус, на который пришлось 79,3% поставок бразильского кофе с января по сентябрь этого года, зафиксировано 75% задержек или изменений в расписании судов, затронувших 139 из 185 контейнеровозов. Самое продолжительное время простоя в сентябре составило 35 дней.
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Цены на кофе в США подскочили почти на 19%
24 октября, 16:30
 
