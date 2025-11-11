https://1prime.ru/20251111/kredit-864431696.html

Банки ожидают восстановления спроса на кредиты в четвертом квартале

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российские банки ожидают восстановления спроса населения и компаний на новые кредиты в четвертом квартале, а роста - в первом квартале 2026 года, сообщается в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "В целом банки ожидают, что в четвертом квартале 2025 года спрос на новые кредиты будет восстанавливаться со стороны как розничных, так и корпоративных клиентов. Смягчение условий банковского кредитования, по их мнению, затронет в основном сегмент кредитования населения. Также вопреки традиционной внутригодовой сезонности банки ждут роста спроса на кредиты в первом квартале 2026 года, объясняя это ожиданиями дальнейшего смягчения ДКП", - говорится в материалах. Также регулятор сообщает, что российские банки, согласно оперативным данным, в октябре продолжили наращивать портфели кредитов физлицам и юрлицам. "По оперативным данным, в октябре требования к населению продолжили демонстрировать умеренную динамику… По оперативным данным, в октябре прирост требований к организациям превысил сентябрьский уровень", - отмечается в документе. По данным ЦБ, в сентябре прирост корпоративного кредитования был значительно слабее, чем в июле – августе, что обусловлено в том числе погашением организациями обязательств по начисленным процентам в конце квартала. Месячный прирост требований банковской системы к организациям снизился до 0,7% после 2,1% в августе (те же тенденции наблюдались и в динамике, скорректированной на влияние сезонного фактора), а годовой – до 13,4% после 14,6% месяцем ранее. Рост розничного кредитования в сентябре был умеренным: по итогам месяца прирост с поправкой на сделки по секьюритизации составил 0,5% после 0,6% в прошлом месяце, а с исключением влияния сезонного фактора и вовсе остался околонулевым. Годовой прирост требований к населению составил -1,1%, оставшись на уровне прошлого месяца.

