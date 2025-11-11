https://1prime.ru/20251111/kurs-864423582.html

ЦБ установил официальные курсы валют на 12 ноября

ЦБ установил официальные курсы валют на 12 ноября

11.11.2025

2025-11-11T18:05+0300

2025-11-11T18:05+0300

2025-11-11T18:10+0300

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 6,24 копейки - до 11,4130 рубля, курс доллара - на 34,3 копейки, до 81,3562 рубля, курс евро - на 26,67 копейки, до 94,1954 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи.С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

