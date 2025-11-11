"Лента" создала новую бизнес-структуру для производства готовой еды

https://1prime.ru/20251111/lenta-864411331.html

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" запустил новую бизнес-структуру под названием "Фабрика еды", она займется разработкой ассортимента готовой еды, производством и поставками ее в магазины, сообщила сеть в официальном Telegram-канале. "Фабрика еды" отвечает за разработку ассортимента готовой еды и полуфабрикатов, производство продукции на собственных мощностях и у поставщиков и ее поставку в магазины. Новая бизнес-структура займется модернизацией производственных площадок, поиском и развитием поставщиков готовой еды", - говорится в сообщении. Отмечается, что структура будет концентрироваться на четырех направлениях - развитии партнерских отношений, создании продукта и инновации, качестве и повышении операционной эффективности. "В первый блок входит развитие собственного производства и работа с поставщиками, что позволит выстроить ассортимент и унифицировать рецептуру готовой еды. Второе направление включает в себя все этапы создания продукта: исследования и разработка, поиск инноваций, работа с продуктом и матрицей, в том числе анализ трендов рынка готовой еды и адаптация ассортимента под потребности покупателей", - рассказали в компании. Там добавили, что третье направление предполагает работу с качеством сырья и готовой продукции, контроль производственных процессов и выстраивание технологических цепочек. Четвертное направление включает работу с планированием производственных и операционных процессов. "Руководителем новой бизнес-единицы назначена Ольга Фельдт. Она более 30 лет работала на руководящих должностях в области закупок и цепочек поставок в крупных FMCG и ритейл-компаниях", - уточняется в сообщении. "Группа Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. По состоянию на 30 сентября 2025 года под управлением группы находится 269 гипермаркетов, 362 супермаркета, 3 701 магазин у дома и 1 908 магазинов дрогери.

