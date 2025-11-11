Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Лента" создала новую бизнес-структуру для производства готовой еды - 11.11.2025
"Лента" создала новую бизнес-структуру для производства готовой еды
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" запустил новую бизнес-структуру под названием "Фабрика еды", она займется разработкой ассортимента готовой еды, производством и поставками ее в магазины, сообщила сеть в официальном Telegram-канале. "Фабрика еды" отвечает за разработку ассортимента готовой еды и полуфабрикатов, производство продукции на собственных мощностях и у поставщиков и ее поставку в магазины. Новая бизнес-структура займется модернизацией производственных площадок, поиском и развитием поставщиков готовой еды", - говорится в сообщении. Отмечается, что структура будет концентрироваться на четырех направлениях - развитии партнерских отношений, создании продукта и инновации, качестве и повышении операционной эффективности. "В первый блок входит развитие собственного производства и работа с поставщиками, что позволит выстроить ассортимент и унифицировать рецептуру готовой еды. Второе направление включает в себя все этапы создания продукта: исследования и разработка, поиск инноваций, работа с продуктом и матрицей, в том числе анализ трендов рынка готовой еды и адаптация ассортимента под потребности покупателей", - рассказали в компании. Там добавили, что третье направление предполагает работу с качеством сырья и готовой продукции, контроль производственных процессов и выстраивание технологических цепочек. Четвертное направление включает работу с планированием производственных и операционных процессов. "Руководителем новой бизнес-единицы назначена Ольга Фельдт. Она более 30 лет работала на руководящих должностях в области закупок и цепочек поставок в крупных FMCG и ритейл-компаниях", - уточняется в сообщении. "Группа Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. По состоянию на 30 сентября 2025 года под управлением группы находится 269 гипермаркетов, 362 супермаркета, 3 701 магазин у дома и 1 908 магазинов дрогери.
10:41 11.11.2025
 
"Лента" создала новую бизнес-структуру для производства готовой еды

Ритейлер "Лента" создал новую бизнес-структуру для производства готовой еды

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВывеска на здании гипермаркета "Лента"
Вывеска на здании гипермаркета Лента - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Вывеска на здании гипермаркета "Лента". Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" запустил новую бизнес-структуру под названием "Фабрика еды", она займется разработкой ассортимента готовой еды, производством и поставками ее в магазины, сообщила сеть в официальном Telegram-канале.
"Фабрика еды" отвечает за разработку ассортимента готовой еды и полуфабрикатов, производство продукции на собственных мощностях и у поставщиков и ее поставку в магазины. Новая бизнес-структура займется модернизацией производственных площадок, поиском и развитием поставщиков готовой еды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что структура будет концентрироваться на четырех направлениях - развитии партнерских отношений, создании продукта и инновации, качестве и повышении операционной эффективности.
"В первый блок входит развитие собственного производства и работа с поставщиками, что позволит выстроить ассортимент и унифицировать рецептуру готовой еды. Второе направление включает в себя все этапы создания продукта: исследования и разработка, поиск инноваций, работа с продуктом и матрицей, в том числе анализ трендов рынка готовой еды и адаптация ассортимента под потребности покупателей", - рассказали в компании.
Там добавили, что третье направление предполагает работу с качеством сырья и готовой продукции, контроль производственных процессов и выстраивание технологических цепочек. Четвертное направление включает работу с планированием производственных и операционных процессов.
"Руководителем новой бизнес-единицы назначена Ольга Фельдт. Она более 30 лет работала на руководящих должностях в области закупок и цепочек поставок в крупных FMCG и ритейл-компаниях", - уточняется в сообщении.
"Группа Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. По состоянию на 30 сентября 2025 года под управлением группы находится 269 гипермаркетов, 362 супермаркета, 3 701 магазин у дома и 1 908 магазинов дрогери.
Экономика "Лента" Бизнес
 
 
