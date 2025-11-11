Литва вновь попросит Белоруссию открыть два погранпункта

https://1prime.ru/20251111/litva-864400823.html

Литва снова собирается обратиться к Белоруссии с просьбой открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков, застрявших на границе, заявил... | 11.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Литва снова собирается обратиться к Белоруссии с просьбой открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков, застрявших на границе, заявил руководитель центра по управлению кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас. На прошлой неделе премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене сообщала, что Литва обратилась к Белоруссии, чтобы договориться о возвращении застрявших на границе двух стран литовских грузовиков. Позже государственный таможенный комитет Белоруссии назвал парадоксом заявления Литвы, ведь Минск не ограничивает их выезд через общую границу. "Было принято решение, что мы повторно обратимся к белорусским ведомствам на более высоком уровне – на уровне верховного уполномоченного по границе – с просьбой об открытии двух пунктов пограничного контроля для эвакуационного коридора в обоих направлениях – Мядининкай и Шальчининкай", - приводит слова Виткаускаса агентство ELTA. Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Белорусский МИД сообщил в понедельник, что застрявшие на территории Белоруссии свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки.

