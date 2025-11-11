Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Литва вновь попросит Белоруссию открыть два погранпункта - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251111/litva-864400823.html
Литва вновь попросит Белоруссию открыть два погранпункта
Литва вновь попросит Белоруссию открыть два погранпункта - 11.11.2025, ПРАЙМ
Литва вновь попросит Белоруссию открыть два погранпункта
Литва снова собирается обратиться к Белоруссии с просьбой открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков, застрявших на границе, заявил... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T00:00+0300
2025-11-11T00:00+0300
белоруссия
литва
минск
мид
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846222800_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_f287d1e3273b295bd3d88c04d07be99f.jpg
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Литва снова собирается обратиться к Белоруссии с просьбой открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков, застрявших на границе, заявил руководитель центра по управлению кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас. На прошлой неделе премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене сообщала, что Литва обратилась к Белоруссии, чтобы договориться о возвращении застрявших на границе двух стран литовских грузовиков. Позже государственный таможенный комитет Белоруссии назвал парадоксом заявления Литвы, ведь Минск не ограничивает их выезд через общую границу. "Было принято решение, что мы повторно обратимся к белорусским ведомствам на более высоком уровне – на уровне верховного уполномоченного по границе – с просьбой об открытии двух пунктов пограничного контроля для эвакуационного коридора в обоих направлениях – Мядининкай и Шальчининкай", - приводит слова Виткаускаса агентство ELTA. Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. Белорусский МИД сообщил в понедельник, что застрявшие на территории Белоруссии свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки.
https://1prime.ru/20250919/err-862493203.html
белоруссия
литва
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846222800_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5033bfceb9594b4dcbd95f6e3dbfe7d6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белоруссия, литва, минск, мид, политика
БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, МИНСК, МИД, политика
00:00 11.11.2025
 
Литва вновь попросит Белоруссию открыть два погранпункта

Литва снова попросит Белоруссию открыть КПП, для возвращения своих грузовиков

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКПП "Котловка" на границе Белоруссии с Литвой
КПП Котловка на границе Белоруссии с Литвой - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
КПП "Котловка" на границе Белоруссии с Литвой. Архивное фото
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 ноя - ПРАЙМ. Литва снова собирается обратиться к Белоруссии с просьбой открыть два пропускных пункта для возвращения своих грузовиков, застрявших на границе, заявил руководитель центра по управлению кризисными ситуациями Вилмантас Виткаускас.
На прошлой неделе премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене сообщала, что Литва обратилась к Белоруссии, чтобы договориться о возвращении застрявших на границе двух стран литовских грузовиков. Позже государственный таможенный комитет Белоруссии назвал парадоксом заявления Литвы, ведь Минск не ограничивает их выезд через общую границу.
"Было принято решение, что мы повторно обратимся к белорусским ведомствам на более высоком уровне – на уровне верховного уполномоченного по границе – с просьбой об открытии двух пунктов пограничного контроля для эвакуационного коридора в обоих направлениях – Мядининкай и Шальчининкай", - приводит слова Виткаускаса агентство ELTA.
Ранее правительство Литвы заявило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска "инцидентами" с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Белорусский МИД сообщил в понедельник, что застрявшие на территории Белоруссии свыше 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки.
Российско-эстонская граница - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
В Эстонии назвали условие открытия моста на КПП "Нарва-1"
19 сентября, 10:55
 
БЕЛОРУССИЯЛИТВАМИНСКМИДполитика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала