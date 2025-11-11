В Ливане порт Джуния восстановили после 30 лет простоя

https://1prime.ru/20251111/livan-864435334.html
КАИР, 11 окт - ПРАЙМ. Порт курортного города Джуния на севере Ливана восстановлен после 30 лет простоя и признан безопасным по стандартам международной сертификации, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Ливана Файез Рассамни. "Возобновление работы порта Джуния в сентябре 2025 года стало переломным моментом после более чем 30 лет простоя. Совместно с частным сектором мы завершили капитальную реконструкцию инфраструктуры — от причалов до освещения и оборудования. Порт получил международный сертификат безопасности ISPS Code и теперь официально классифицирован как безопасный", - сказал Рассамни. Министр отметил, что власти на сегодняшний день стремятся превратить порт Джунии в туристические и экономические "морские ворота" центрального побережья, что оживит круизный и яхтенный трафик и окажет положительное влияние на гостиницы, рестораны и торговлю в районах Кесрван, Метн и Джбейль. Отвечая на вопрос о работах по модернизации международного аэропорта имени Рафика Харири в Бейруте, Рассамни рассказал, что улучшение главной воздушной гавани страны является приоритетом властей. "Впервые за двадцать лет создан регулирующий орган гражданской авиации во исполнение закона №481/2002, возобновлена работа Центра авиационной безопасности в сотрудничестве с ICAO, подготовлен первый выпуск помощников авиадиспетчеров. Впервые за 11 лет установили единый официальный тариф для такси, усилили дисциплину в операционной зоне благодаря внезапным проверкам", - рассказал подробности министр. По словам министра, в сфере инфраструктурных работ начато комплексное обновление аэропорта и подъездной дороги: новое асфальтирование, современные дорожные указатели, барьеры безопасности и поставка тысячи новых багажных тележек. Началась также модернизация зоны вылета и реконструкция зала для VIP-гостей, введена услуга Fast Track для ускорения прохождения контроля в сезон пиковых нагрузок.
