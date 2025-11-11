https://1prime.ru/20251111/malajzija-864407625.html

Малайзия стремится упростить поставки тропических фруктов в Россию

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя - ПРАЙМ. Малайзия стремится упростить и продвигать поставки своих тропических фруктов в Россию, заявил министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир. На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. "Малайзия стремится упростить и продвигать поставки своих тропических фруктов - таких, как дуриан и джекфрут - на российский рынок", - отметил министр, открывая пленарное заседание. Замбри Абдул Кадир также пригласил представителей российского агропромышленного сектора укреплять сотрудничество в области исследований и разработок в сфере производства удобрений и пестицидов, агроинжиниринга и пищевых технологий. "Также мы заинтересованы в расширении рынков сбыта халяльной продукции, чтобы обслуживать многочисленное мусульманское население России. Для повышения внутренней сельскохозяйственной производительности Малайзия стремится использовать российский опыт в области передовых методов посадки высокоурожайных сортов культур, механизации процессов и послесборочной обработки", - добавил министр.

