Малайзия стремится упростить поставки тропических фруктов в Россию - 11.11.2025, ПРАЙМ
Малайзия стремится упростить поставки тропических фруктов в Россию
бизнес
экономика
россия
малайзия
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя - ПРАЙМ. Малайзия стремится упростить и продвигать поставки своих тропических фруктов в Россию, заявил министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир. На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. "Малайзия стремится упростить и продвигать поставки своих тропических фруктов - таких, как дуриан и джекфрут - на российский рынок", - отметил министр, открывая пленарное заседание. Замбри Абдул Кадир также пригласил представителей российского агропромышленного сектора укреплять сотрудничество в области исследований и разработок в сфере производства удобрений и пестицидов, агроинжиниринга и пищевых технологий. "Также мы заинтересованы в расширении рынков сбыта халяльной продукции, чтобы обслуживать многочисленное мусульманское население России. Для повышения внутренней сельскохозяйственной производительности Малайзия стремится использовать российский опыт в области передовых методов посадки высокоурожайных сортов культур, механизации процессов и послесборочной обработки", - добавил министр.
бизнес, россия, малайзия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ
07:14 11.11.2025 (обновлено: 07:35 11.11.2025)
 
Малайзия стремится упростить поставки тропических фруктов в Россию

Малайзия стремится упростить и продвигать поставки своих тропических фруктов в Россию

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя - ПРАЙМ. Малайзия стремится упростить и продвигать поставки своих тропических фруктов в Россию, заявил министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир.
На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству.
"Малайзия стремится упростить и продвигать поставки своих тропических фруктов - таких, как дуриан и джекфрут - на российский рынок", - отметил министр, открывая пленарное заседание.
Замбри Абдул Кадир также пригласил представителей российского агропромышленного сектора укреплять сотрудничество в области исследований и разработок в сфере производства удобрений и пестицидов, агроинжиниринга и пищевых технологий.
"Также мы заинтересованы в расширении рынков сбыта халяльной продукции, чтобы обслуживать многочисленное мусульманское население России. Для повышения внутренней сельскохозяйственной производительности Малайзия стремится использовать российский опыт в области передовых методов посадки высокоурожайных сортов культур, механизации процессов и послесборочной обработки", - добавил министр.
 
Заголовок открываемого материала