В Малайзии оценили возможность прямого авиасообщения с Россией
В Малайзии оценили возможность прямого авиасообщения с Россией - 11.11.2025, ПРАЙМ
В Малайзии оценили возможность прямого авиасообщения с Россией
Прямое авиасообщение России и Малайзии может стать возможным к 2026 году, заявил РИА Новости сопредседатель межправительственной комиссии России и Малайзии,... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T16:23+0300
2025-11-11T16:23+0300
2025-11-11T16:23+0300
россия
бизнес
малайзия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862587414_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_826288c8acba4ff5c55c8e3f0e0bfaf1.jpg
ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя — ПРАЙМ. Прямое авиасообщение России и Малайзии может стать возможным к 2026 году, заявил РИА Новости сопредседатель межправительственной комиссии России и Малайзии, министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир. На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. "Работа над прямыми рейсами между Малайзией и Россией все еще ведется. Надеюсь, мы сможем продвинуться в процессе, и, возможно, к 2026 году оно станет возможным", - сообщил министр агентству.
малайзия
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/15/862587414_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_05cbe8bb2b593e6b7e53a484d3dd44da.jpg
