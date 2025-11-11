https://1prime.ru/20251111/malayziya-864417401.html

В Малайзии оценили возможность прямого авиасообщения с Россией

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 11 ноя — ПРАЙМ. Прямое авиасообщение России и Малайзии может стать возможным к 2026 году, заявил РИА Новости сопредседатель межправительственной комиссии России и Малайзии, министр высшего образования Малайзии Замбри Абдул Кадир. На острове Лангкави проходит четвертая сессия совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству. "Работа над прямыми рейсами между Малайзией и Россией все еще ведется. Надеюсь, мы сможем продвинуться в процессе, и, возможно, к 2026 году оно станет возможным", - сообщил министр агентству.

