11.11.2025
Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее
Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее
Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее
Стоимость меди умеренно снижается во вторник утром после взрывного роста более чем на 3% в начале недели, свидетельствуют данные торгов. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T09:24+0300
2025-11-11T09:24+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно снижается во вторник утром после взрывного роста более чем на 3% в начале недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,71%, до 5,0695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущий торговый день котировки металла поднялись более чем на 3%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,74%, до 10 796 долларов, алюминия - на 0,75%, до 2 869,5 доллара, стоимость цинка - на 0,8%, до 3 081 доллара. Мировые рынки следят за решениями правительства США, приближающими их к прекращению шатдауна. В понедельник сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить шатдаун. Теперь документ поступит на голосование в палату, а затем на стол президенту США Дональду Трампу.
09:24 11.11.2025
 
Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее

Стоимость меди снижается во вторник утром после роста более чем на 3% в начале недели

Медная проволока
Медная проволока
Медная проволока. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно снижается во вторник утром после взрывного роста более чем на 3% в начале недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,71%, до 5,0695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
За предыдущий торговый день котировки металла поднялись более чем на 3%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,74%, до 10 796 долларов, алюминия - на 0,75%, до 2 869,5 доллара, стоимость цинка - на 0,8%, до 3 081 доллара.
Мировые рынки следят за решениями правительства США, приближающими их к прекращению шатдауна. В понедельник сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить шатдаун. Теперь документ поступит на голосование в палату, а затем на стол президенту США Дональду Трампу.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Стоимость золота растет на макроэкономической неопределенности
09:16
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАРынокТоргиФинансы
 
 
