Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее

Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее - 11.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно снижается во вторник утром после взрывного роста более чем на 3% в начале недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,71%, до 5,0695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущий торговый день котировки металла поднялись более чем на 3%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,74%, до 10 796 долларов, алюминия - на 0,75%, до 2 869,5 доллара, стоимость цинка - на 0,8%, до 3 081 доллара. Мировые рынки следят за решениями правительства США, приближающими их к прекращению шатдауна. В понедельник сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить шатдаун. Теперь документ поступит на голосование в палату, а затем на стол президенту США Дональду Трампу.

