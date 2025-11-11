https://1prime.ru/20251111/med-864410299.html
Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее
Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее - 11.11.2025, ПРАЙМ
Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее
Стоимость меди умеренно снижается во вторник утром после взрывного роста более чем на 3% в начале недели, свидетельствуют данные торгов. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T09:24+0300
2025-11-11T09:24+0300
2025-11-11T09:24+0300
экономика
дональд трамп
сша
рынок
торги
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно снижается во вторник утром после взрывного роста более чем на 3% в начале недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,71%, до 5,0695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущий торговый день котировки металла поднялись более чем на 3%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,74%, до 10 796 долларов, алюминия - на 0,75%, до 2 869,5 доллара, стоимость цинка - на 0,8%, до 3 081 доллара. Мировые рынки следят за решениями правительства США, приближающими их к прекращению шатдауна. В понедельник сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить шатдаун. Теперь документ поступит на голосование в палату, а затем на стол президенту США Дональду Трампу.
https://1prime.ru/20251111/zoloto-864410155.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, рынок, торги, финансы
Экономика, Дональд Трамп, США, Рынок, Торги, Финансы
Цена меди снижается после ее роста более чем на три процента днем ранее
Стоимость меди снижается во вторник утром после роста более чем на 3% в начале недели
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Стоимость меди умеренно снижается во вторник утром после взрывного роста более чем на 3% в начале недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex
дешевел на 0,71%, до 5,0695 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
За предыдущий торговый день котировки металла поднялись более чем на 3%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,74%, до 10 796 долларов, алюминия - на 0,75%, до 2 869,5 доллара, стоимость цинка - на 0,8%, до 3 081 доллара.
Мировые рынки следят за решениями правительства США
, приближающими их к прекращению шатдауна. В понедельник сенат в ходе процедурного голосования поддержал пакет законопроектов по финансированию правительства, который должен завершить шатдаун. Теперь документ поступит на голосование в палату, а затем на стол президенту США Дональду Трампу
.
Стоимость золота растет на макроэкономической неопределенности