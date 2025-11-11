Минфин впервые за год предложит ОФЗ с переменным купонным доходом

https://1prime.ru/20251111/minfin-864417074.html
2025-11-11T16:21+0300
2025-11-11T16:21+0300
2025-11-11T16:49+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минфин России впервые в этом году предложит на аукционах, которые пройдут в среду, 12 ноября, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, следует из сообщения министерства.Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года, облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29028 с погашением в октябре 2039 года и облигации федерального займа с переменным купонным доходом серии 29029 с погашением в октябре 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).Таким образом, Минфин России впервые в 2025 году выставил флоатеры на аукционы по размещению облигаций федерального займа.
https://1prime.ru/20251110/tsb-864396660.html
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
