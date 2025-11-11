https://1prime.ru/20251111/minfin-864417074.html

Минфин впервые за год предложит ОФЗ с переменным купонным доходом

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минфин России впервые в этом году предложит на аукционах, которые пройдут в среду, 12 ноября, облигации федерального займа с переменным купонным доходом, следует из сообщения министерства.Минфин РФ намерен разместить ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26252 с погашением в октябре 2033 года, облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) серии 29028 с погашением в октябре 2039 года и облигации федерального займа с переменным купонным доходом серии 29029 с погашением в октябре 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.Заявки на аукционы могут подаваться через Московскую биржу или Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ).Таким образом, Минфин России впервые в 2025 году выставил флоатеры на аукционы по размещению облигаций федерального займа.

