Минпромторг предложил расширить влияние продавцов на цены на маркетплейсах

2025-11-11T14:50+0300

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить влияние продавцов маркетплейсов на ценовую политику на онлайн-площадках, чтобы согласование было не только о предоставлении скидки за счет продавца, но и в ситуация предоставления скидок на товары за счет платформ, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Первое – это дальнейшая проработка возможности влияния маркетплейса на цену товара, который определил производитель, уже норма заложена в законе о платформенной экономике… Скидки за счет продавца товара могут быть предоставлены только при согласовании с продавцом, мы предлагаем здесь расширить эту норму на скидки, которые предоставляются в маркетплейсе за свой счет. То есть только с согласованием продавца, чтобы продавец имел возможность влиять на ценовую политику", — сказал он. В рамках закона об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики предусматривается запрет на манипуляции с пользовательской выдачей и устанавливается порядок применения скидок за счет продавца. Так, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая "рекламные" позиции. А скидки за счет продавца могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязательно должна его об этом уведомить. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.

