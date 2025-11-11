Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил расширить влияние продавцов на цены на маркетплейсах - 11.11.2025
Минпромторг предложил расширить влияние продавцов на цены на маркетплейсах
Минпромторг предложил расширить влияние продавцов на цены на маркетплейсах - 11.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил расширить влияние продавцов на цены на маркетплейсах
Минпромторг РФ предложил расширить влияние продавцов маркетплейсов на ценовую политику на онлайн-площадках, чтобы согласование было не только о предоставлении... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T14:50+0300
2025-11-11T15:18+0300
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить влияние продавцов маркетплейсов на ценовую политику на онлайн-площадках, чтобы согласование было не только о предоставлении скидки за счет продавца, но и в ситуация предоставления скидок на товары за счет платформ, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. "Первое – это дальнейшая проработка возможности влияния маркетплейса на цену товара, который определил производитель, уже норма заложена в законе о платформенной экономике… Скидки за счет продавца товара могут быть предоставлены только при согласовании с продавцом, мы предлагаем здесь расширить эту норму на скидки, которые предоставляются в маркетплейсе за свой счет. То есть только с согласованием продавца, чтобы продавец имел возможность влиять на ценовую политику", — сказал он. В рамках закона об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики предусматривается запрет на манипуляции с пользовательской выдачей и устанавливается порядок применения скидок за счет продавца. Так, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая "рекламные" позиции. А скидки за счет продавца могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязательно должна его об этом уведомить. В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
владимир путин, рф, бизнес, минпромторг
Экономика, Владимир Путин, РФ, Бизнес, Минпромторг
14:50 11.11.2025 (обновлено: 15:18 11.11.2025)
 
Минпромторг предложил расширить влияние продавцов на цены на маркетплейсах

Минпромторг РФ предложил расширить влияние продавцов на ценовую политику на маркетплейсах

© РИА Новости . Виталий Аньков
Стенд Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Стенд Министерства промышленности и торговли Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Стенд Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил расширить влияние продавцов маркетплейсов на ценовую политику на онлайн-площадках, чтобы согласование было не только о предоставлении скидки за счет продавца, но и в ситуация предоставления скидок на товары за счет платформ, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Первое – это дальнейшая проработка возможности влияния маркетплейса на цену товара, который определил производитель, уже норма заложена в законе о платформенной экономике… Скидки за счет продавца товара могут быть предоставлены только при согласовании с продавцом, мы предлагаем здесь расширить эту норму на скидки, которые предоставляются в маркетплейсе за свой счет. То есть только с согласованием продавца, чтобы продавец имел возможность влиять на ценовую политику", — сказал он.
В рамках закона об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики предусматривается запрет на манипуляции с пользовательской выдачей и устанавливается порядок применения скидок за счет продавца. Так, если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не вправе искусственно изменять порядок товаров, продвигая "рекламные" позиции. А скидки за счет продавца могут предоставляться только с согласия продавца, и платформа обязательно должна его об этом уведомить.
В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в России, который регулирует деятельность цифровых платформ, выступающих посредниками при совершении сделок и предоставляющих возможность оплаты товаров, работ или услуг. Также подписан и закон-спутник об изменениях в законодательство, устанавливающих требования к операторам посреднических цифровых платформ (ПЦП) и продавцам на них. Эти изменения необходимы для реализации закона о регулировании платформенной экономики. Оба документа вступают в силу с 1 октября 2026 года.
Эксперт оценила проект о передаче данных маркетплейсами в ФНС
2 ноября, 09:24
2 ноября, 09:24
 
Экономика Владимир Путин РФ Бизнес Минпромторг
 
 
