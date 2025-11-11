https://1prime.ru/20251111/minpromtorg-864429212.html

Минпромторг разработал предложения для развития торговой отрасли

Минпромторг разработал предложения для развития торговой отрасли - 11.11.2025, ПРАЙМ

Минпромторг разработал предложения для развития торговой отрасли

Минпромторг РФ подготовил ряд предложений для всестороннего развития торговой отрасли России, рассказал журналистам глава ведомства Антон Алиханов. | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T20:12+0300

2025-11-11T20:12+0300

2025-11-11T20:12+0300

экономика

бизнес

россия

рф

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ подготовил ряд предложений для всестороннего развития торговой отрасли России, рассказал журналистам глава ведомства Антон Алиханов. "Минпромторг России, как регулятор, стремится к всесторонне развитой торговой отрасли страны. С этой нашей установкой связаны и предложения, которые мы подготовили в рамках новой национальной модели торговли", - сказал министр в кулуарах Дня платформенной экономики в Национальном центре "Россия". Он подчеркнул, что ведомство стремимся к выравниванию конкурентных условий между традиционными и онлайн форматами торговли. Так, например, запрет на посреднические договоры для торговой сети распространяется и на маркетплейс, который входит в одну группу с сетью. "Необходимо устранить правовые дисбалансы и пробелы в регулировании торговой деятельности. Здесь мы должны сделать шаг к созданию института саморегулирования, который станет площадкой, где участники будут иметь возможность договариваться. Безусловным требованием для всех участников рынка будет соблюдение всех обязательных требований к товарам. Также необходимо проработать для ПВЗ норму, которая даст возможность им стать мультибрендовыми и заключать договоры с любыми желаемыми платформами", - отметил министр. Алиханов добавил, что Минпромторг РФ хочет разработать концепцию развития потребительской кооперации. Это поможет охватить небольшие удаленные населенные пункты. "На сегодняшний день, потребительская кооперация регулируется специальным федеральным законом о потребительской кооперации, который сильно устарел и во многих аспектах не соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и требует актуализации. Важно учитывать, что потребительская кооперация несет на себе большую социальную ответственность", - сказал министр. Глава Минпромторга РФ подчеркнул, что в некоторых случаях, потребительская кооперация является единственным каналом снабжения населения продуктами в отдаленных сельских населенных пунктах. В связи с этим, потребительской кооперации будет уделено особое внимание. По словам Алиханова, необходимо продолжать работать и над совершенствованием регулирования розничных рынков и ярмарок. За последние 5 лет рост среднеквартального числа ярмарок составил 34%. "Отмечу, что все эти предложения мы будем дорабатывать с участниками рынка. Наша торговля уже является очень развитой, мы должны слышать отрасль, чтобы не тормозить её развитие, но и помочь своими решениями выиграть в итоге всем", - заключил министр.

https://1prime.ru/20251111/minpromtorg--864414946.html

https://1prime.ru/20251111/ozon-864425707.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг