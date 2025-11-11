https://1prime.ru/20251111/minpromtorg-864429212.html
Минпромторг разработал предложения для развития торговой отрасли
Минпромторг разработал предложения для развития торговой отрасли - 11.11.2025, ПРАЙМ
Минпромторг разработал предложения для развития торговой отрасли
Минпромторг РФ подготовил ряд предложений для всестороннего развития торговой отрасли России, рассказал журналистам глава ведомства Антон Алиханов. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T20:12+0300
2025-11-11T20:12+0300
2025-11-11T20:12+0300
экономика
бизнес
россия
рф
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_43eda9e81a8b2b6ccc8486104333dc95.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ подготовил ряд предложений для всестороннего развития торговой отрасли России, рассказал журналистам глава ведомства Антон Алиханов. "Минпромторг России, как регулятор, стремится к всесторонне развитой торговой отрасли страны. С этой нашей установкой связаны и предложения, которые мы подготовили в рамках новой национальной модели торговли", - сказал министр в кулуарах Дня платформенной экономики в Национальном центре "Россия". Он подчеркнул, что ведомство стремимся к выравниванию конкурентных условий между традиционными и онлайн форматами торговли. Так, например, запрет на посреднические договоры для торговой сети распространяется и на маркетплейс, который входит в одну группу с сетью. "Необходимо устранить правовые дисбалансы и пробелы в регулировании торговой деятельности. Здесь мы должны сделать шаг к созданию института саморегулирования, который станет площадкой, где участники будут иметь возможность договариваться. Безусловным требованием для всех участников рынка будет соблюдение всех обязательных требований к товарам. Также необходимо проработать для ПВЗ норму, которая даст возможность им стать мультибрендовыми и заключать договоры с любыми желаемыми платформами", - отметил министр. Алиханов добавил, что Минпромторг РФ хочет разработать концепцию развития потребительской кооперации. Это поможет охватить небольшие удаленные населенные пункты. "На сегодняшний день, потребительская кооперация регулируется специальным федеральным законом о потребительской кооперации, который сильно устарел и во многих аспектах не соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и требует актуализации. Важно учитывать, что потребительская кооперация несет на себе большую социальную ответственность", - сказал министр. Глава Минпромторга РФ подчеркнул, что в некоторых случаях, потребительская кооперация является единственным каналом снабжения населения продуктами в отдаленных сельских населенных пунктах. В связи с этим, потребительской кооперации будет уделено особое внимание. По словам Алиханова, необходимо продолжать работать и над совершенствованием регулирования розничных рынков и ярмарок. За последние 5 лет рост среднеквартального числа ярмарок составил 34%. "Отмечу, что все эти предложения мы будем дорабатывать с участниками рынка. Наша торговля уже является очень развитой, мы должны слышать отрасль, чтобы не тормозить её развитие, но и помочь своими решениями выиграть в итоге всем", - заключил министр.
https://1prime.ru/20251111/minpromtorg--864414946.html
https://1prime.ru/20251111/ozon-864425707.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83327/91/833279148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f8f1c37b5771fd844f08e82cfa134d7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
Минпромторг разработал предложения для развития торговой отрасли
Алиханов: Минпромторг подготовил ряд предложений для развития торговой отрасли
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг РФ подготовил ряд предложений для всестороннего развития торговой отрасли России, рассказал журналистам глава ведомства Антон Алиханов.
"Минпромторг
России, как регулятор, стремится к всесторонне развитой торговой отрасли страны. С этой нашей установкой связаны и предложения, которые мы подготовили в рамках новой национальной модели торговли", - сказал министр в кулуарах Дня платформенной экономики в Национальном центре "Россия".
Минпромторг предложил расширить влияние продавцов на цены на маркетплейсах
Он подчеркнул, что ведомство стремимся к выравниванию конкурентных условий между традиционными и онлайн форматами торговли. Так, например, запрет на посреднические договоры для торговой сети распространяется и на маркетплейс, который входит в одну группу с сетью.
"Необходимо устранить правовые дисбалансы и пробелы в регулировании торговой деятельности. Здесь мы должны сделать шаг к созданию института саморегулирования, который станет площадкой, где участники будут иметь возможность договариваться. Безусловным требованием для всех участников рынка будет соблюдение всех обязательных требований к товарам. Также необходимо проработать для ПВЗ норму, которая даст возможность им стать мультибрендовыми и заключать договоры с любыми желаемыми платформами", - отметил министр.
Алиханов
добавил, что Минпромторг РФ
хочет разработать концепцию развития потребительской кооперации. Это поможет охватить небольшие удаленные населенные пункты.
"На сегодняшний день, потребительская кооперация регулируется специальным федеральным законом о потребительской кооперации, который сильно устарел и во многих аспектах не соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации и требует актуализации. Важно учитывать, что потребительская кооперация несет на себе большую социальную ответственность", - сказал министр.
Глава Минпромторга РФ подчеркнул, что в некоторых случаях, потребительская кооперация является единственным каналом снабжения населения продуктами в отдаленных сельских населенных пунктах. В связи с этим, потребительской кооперации будет уделено особое внимание.
По словам Алиханова, необходимо продолжать работать и над совершенствованием регулирования розничных рынков и ярмарок. За последние 5 лет рост среднеквартального числа ярмарок составил 34%.
"Отмечу, что все эти предложения мы будем дорабатывать с участниками рынка. Наша торговля уже является очень развитой, мы должны слышать отрасль, чтобы не тормозить её развитие, но и помочь своими решениями выиграть в итоге всем", - заключил министр.
Ozon хотел бы открыть небольшие магазины, заявил советник маркетплейса