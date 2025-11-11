Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251111/mironov-864402614.html
Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии
Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии - 11.11.2025, ПРАЙМ
Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T01:51+0300
2025-11-11T01:51+0300
экономика
россия
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864402614.jpg?1762815063
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличив ее до 17 815 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаемое увеличение фиксированной выплаты вписывается в принципы социальной ответственности, провозглашенные в действующих стратегических документах… уважаемый Михаил Владимирович, прошу рассмотреть возможность вышеуказанной инициативы и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что структура страховой пенсии в настоящее время состоит из компонентов - индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, на сегодняшний день она составляет 8907 тысяч рублей в месяц и каждый год индексируется по решению кабмина. "Предлагаю провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив ее с 8 907 до 17 815 тысяч рублей. Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе", - сказал лидер партии. По его словам, изначально фиксированная выплата вводилась как гарантированный базовый компонент пенсии для обеспечения минимального уровня доходов пенсионеров, но со временем она перестала соответствовать реальным потребностям граждан.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сергей миронов
Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов
01:51 11.11.2025
 
Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии

Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличив ее до 17 815 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаемое увеличение фиксированной выплаты вписывается в принципы социальной ответственности, провозглашенные в действующих стратегических документах… уважаемый Михаил Владимирович, прошу рассмотреть возможность вышеуказанной инициативы и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в письме.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что структура страховой пенсии в настоящее время состоит из компонентов - индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, на сегодняшний день она составляет 8907 тысяч рублей в месяц и каждый год индексируется по решению кабмина.
"Предлагаю провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив ее с 8 907 до 17 815 тысяч рублей. Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе", - сказал лидер партии.
По его словам, изначально фиксированная выплата вводилась как гарантированный базовый компонент пенсии для обеспечения минимального уровня доходов пенсионеров, но со временем она перестала соответствовать реальным потребностям граждан.
 
ЭкономикаРОССИЯСергей Миронов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала