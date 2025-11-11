Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии

https://1prime.ru/20251111/mironov-864402614.html

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии, увеличив ее до 17 815 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаемое увеличение фиксированной выплаты вписывается в принципы социальной ответственности, провозглашенные в действующих стратегических документах… уважаемый Михаил Владимирович, прошу рассмотреть возможность вышеуказанной инициативы и предоставить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что структура страховой пенсии в настоящее время состоит из компонентов - индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, на сегодняшний день она составляет 8907 тысяч рублей в месяц и каждый год индексируется по решению кабмина. "Предлагаю провести индексацию фиксированной выплаты, увеличив ее с 8 907 до 17 815 тысяч рублей. Принятие такого решения повысит благосостояние пенсионеров и укрепит доверие граждан к пенсионной системе", - сказал лидер партии. По его словам, изначально фиксированная выплата вводилась как гарантированный базовый компонент пенсии для обеспечения минимального уровня доходов пенсионеров, но со временем она перестала соответствовать реальным потребностям граждан.

