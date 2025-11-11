https://1prime.ru/20251111/miroshnik-864407782.html

ВСУ намеренно атаковали российские объекты энергетики, заявил Мирошник

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Формирования украинских боевиков всю неделю 3-9 ноября проводили преднамеренные атаки на российские гражданские объекты энергетики, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украинские формирования проводили преднамеренные атаки на гражданские объекты энергетики. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе более 110 тысяч человек", - заявил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости. По его данным, вследствие ударов дронов по электроподстанциям и трансформаторам наиболее масштабные отключения были зафиксированы в Курской области, где без электроэнергии остались порядка 36 тысяч человек, в Волгоградской области - 32 тысячи, в Белгороде - 14 тысяч жителей, в ЛНР - 10 тысяч. В результате атаки дронов на Волгореченскую ГРЭС в Костромской области без теплоснабжения остались 14 тысяч человек. Атакам также подверглись электроподстанции и трансформаторы в Брянской, Воронежской, Запорожской, Рязанской областях, Республике Крым. "В нарушение норм ядерной безопасности боевики ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) подвергли удару с применением БПЛА Нововоронежскую АЭС. Дрон ударил в градирню энергоблока №6, что, к счастью, не привело к разрушениям и изменению уровня радиации", - добавил Мирошник.

