ВСУ намеренно атаковали российские объекты энергетики, заявил Мирошник - 11.11.2025
ВСУ намеренно атаковали российские объекты энергетики, заявил Мирошник
ВСУ намеренно атаковали российские объекты энергетики, заявил Мирошник - 11.11.2025, ПРАЙМ
ВСУ намеренно атаковали российские объекты энергетики, заявил Мирошник
Формирования украинских боевиков всю неделю 3-9 ноября проводили преднамеренные атаки на российские гражданские объекты энергетики, заявил посол МИД РФ по... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T07:17+0300
2025-11-11T07:34+0300
энергетика
россия
волгоградская область
белгород
лнр
нововоронежская аэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864407782.jpg?1762835692
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Формирования украинских боевиков всю неделю 3-9 ноября проводили преднамеренные атаки на российские гражданские объекты энергетики, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украинские формирования проводили преднамеренные атаки на гражданские объекты энергетики. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе более 110 тысяч человек", - заявил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости. По его данным, вследствие ударов дронов по электроподстанциям и трансформаторам наиболее масштабные отключения были зафиксированы в Курской области, где без электроэнергии остались порядка 36 тысяч человек, в Волгоградской области - 32 тысячи, в Белгороде - 14 тысяч жителей, в ЛНР - 10 тысяч. В результате атаки дронов на Волгореченскую ГРЭС в Костромской области без теплоснабжения остались 14 тысяч человек. Атакам также подверглись электроподстанции и трансформаторы в Брянской, Воронежской, Запорожской, Рязанской областях, Республике Крым. "В нарушение норм ядерной безопасности боевики ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) подвергли удару с применением БПЛА Нововоронежскую АЭС. Дрон ударил в градирню энергоблока №6, что, к счастью, не привело к разрушениям и изменению уровня радиации", - добавил Мирошник.
волгоградская область
белгород
лнр
россия, волгоградская область, белгород, лнр, нововоронежская аэс
Энергетика, РОССИЯ, Волгоградская область, БЕЛГОРОД, ЛНР, Нововоронежская АЭС
07:17 11.11.2025 (обновлено: 07:34 11.11.2025)
 
ВСУ намеренно атаковали российские объекты энергетики, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ всю неделю 3-9 ноября атаковали энергообъекты России

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Формирования украинских боевиков всю неделю 3-9 ноября проводили преднамеренные атаки на российские гражданские объекты энергетики, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Украинские формирования проводили преднамеренные атаки на гражданские объекты энергетики. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе более 110 тысяч человек", - заявил Мирошник в своем еженедельном докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.
По его данным, вследствие ударов дронов по электроподстанциям и трансформаторам наиболее масштабные отключения были зафиксированы в Курской области, где без электроэнергии остались порядка 36 тысяч человек, в Волгоградской области - 32 тысячи, в Белгороде - 14 тысяч жителей, в ЛНР - 10 тысяч. В результате атаки дронов на Волгореченскую ГРЭС в Костромской области без теплоснабжения остались 14 тысяч человек. Атакам также подверглись электроподстанции и трансформаторы в Брянской, Воронежской, Запорожской, Рязанской областях, Республике Крым.
"В нарушение норм ядерной безопасности боевики ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) подвергли удару с применением БПЛА Нововоронежскую АЭС. Дрон ударил в градирню энергоблока №6, что, к счастью, не привело к разрушениям и изменению уровня радиации", - добавил Мирошник.
 
