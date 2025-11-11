https://1prime.ru/20251111/mishustin-864415315.html
Российская сельхозотрасль адаптировалась к текущим вызовам, заявил Мишустин
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сельскохозяйственная отрасль РФ адаптировалась к текущим вызовам, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Отрасль адаптировалась к текущим вызовам, оперативно реагирует на потребности внутреннего рынка", - сказал Мишустин на стратегической сессии "Развитие агропромышленного сектора и обеспечение продовольственной безопасности".
