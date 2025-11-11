Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве пройдет презентация первого в России антропоморфного робота - 11.11.2025
В Москве пройдет презентация первого в России антропоморфного робота
2025-11-11T00:17+0300
2025-11-11T00:17+0300
технологии
москва
рф
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ пройдет в Москве 11 ноября - гуманоид работает автономно и умеет двигаться, проводить манипуляции с предметами, а также поддерживает функции коммуникации - над его созданием работает "Новая технологическая коалиция" (в ее состав входят компании Promobot, "Дабл Ю Экспо", "Айдол", ООО "Корпорация роботов"), говорится в релизе объединения. Разработчики уделили внимание развитию коммуникационного ИИ, работе микрофонных массивов, а также способности инициировать и поддерживать диалоги - это помогает полноценно коммуницировать с человеком за счет мимики и "эмпатического" поведения. Робот станет базой для платформы антропоморфной робототехники. Для обучения робота не использовались инструкции или алгоритмы - оно происходило через действие и обратную связь от внешней среды. Разработчики использовали собственные серверные мощности в Москве и арендованные мощности на сторонних облачных серверах в РФ для того, чтобы обучать и отлаживать ИИ-модели. Как уверяли разработчики, такой робот сможет работать на заводе, в логистике и в сервисе - в банке, аэропорту или любом публичном пространстве.
Технологии, МОСКВА, РФ
00:17 11.11.2025
 
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ пройдет в Москве 11 ноября - гуманоид работает автономно и умеет двигаться, проводить манипуляции с предметами, а также поддерживает функции коммуникации - над его созданием работает "Новая технологическая коалиция" (в ее состав входят компании Promobot, "Дабл Ю Экспо", "Айдол", ООО "Корпорация роботов"), говорится в релизе объединения.
Разработчики уделили внимание развитию коммуникационного ИИ, работе микрофонных массивов, а также способности инициировать и поддерживать диалоги - это помогает полноценно коммуницировать с человеком за счет мимики и "эмпатического" поведения. Робот станет базой для платформы антропоморфной робототехники.
Для обучения робота не использовались инструкции или алгоритмы - оно происходило через действие и обратную связь от внешней среды. Разработчики использовали собственные серверные мощности в Москве и арендованные мощности на сторонних облачных серверах в РФ для того, чтобы обучать и отлаживать ИИ-модели.
Как уверяли разработчики, такой робот сможет работать на заводе, в логистике и в сервисе - в банке, аэропорту или любом публичном пространстве.
 
