В Москве пройдет презентация первого в России антропоморфного робота

В Москве пройдет презентация первого в России антропоморфного робота - 11.11.2025, ПРАЙМ

В Москве пройдет презентация первого в России антропоморфного робота

Презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ пройдет в Москве 11 ноября - гуманоид работает автономно и умеет двигаться, проводить манипуляции с... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T00:17+0300

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Презентация первого в России антропоморфного робота с ИИ пройдет в Москве 11 ноября - гуманоид работает автономно и умеет двигаться, проводить манипуляции с предметами, а также поддерживает функции коммуникации - над его созданием работает "Новая технологическая коалиция" (в ее состав входят компании Promobot, "Дабл Ю Экспо", "Айдол", ООО "Корпорация роботов"), говорится в релизе объединения. Разработчики уделили внимание развитию коммуникационного ИИ, работе микрофонных массивов, а также способности инициировать и поддерживать диалоги - это помогает полноценно коммуницировать с человеком за счет мимики и "эмпатического" поведения. Робот станет базой для платформы антропоморфной робототехники. Для обучения робота не использовались инструкции или алгоритмы - оно происходило через действие и обратную связь от внешней среды. Разработчики использовали собственные серверные мощности в Москве и арендованные мощности на сторонних облачных серверах в РФ для того, чтобы обучать и отлаживать ИИ-модели. Как уверяли разработчики, такой робот сможет работать на заводе, в логистике и в сервисе - в банке, аэропорту или любом публичном пространстве.

