Собянин утвердил увеличение стоимости патентов для мигрантов

2025-11-11T19:39+0300

2025-11-11T19:39+0300

2025-11-11T19:39+0300

экономика

общество

россия

москва

сергей собянин

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и столичного правительства. Первого ноября на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы было принято решение установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц. "В статье 1 цифры "2025" заменить цифрами "2026", цифры "2,8592" заменить цифрами "2,9323", - говорится в тексте документа. Согласно установленному коэффициенту, патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц.

москва

