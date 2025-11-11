Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собянин утвердил увеличение стоимости патентов для мигрантов - 11.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251111/moskva-864427461.html
Собянин утвердил увеличение стоимости патентов для мигрантов
Собянин утвердил увеличение стоимости патентов для мигрантов - 11.11.2025, ПРАЙМ
Собянин утвердил увеличение стоимости патентов для мигрантов
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T19:39+0300
2025-11-11T19:39+0300
экономика
общество
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860622510_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_7465eec22bfd01728464325ef7108809.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и столичного правительства. Первого ноября на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы было принято решение установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц. "В статье 1 цифры "2025" заменить цифрами "2026", цифры "2,8592" заменить цифрами "2,9323", - говорится в тексте документа. Согласно установленному коэффициенту, патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц.
https://1prime.ru/20251111/sobyanin-864426465.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860622510_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_af19f179544da3e373fef38e48bebe82.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, москва, сергей собянин
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
19:39 11.11.2025
 
Собянин утвердил увеличение стоимости патентов для мигрантов

Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье"
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке Зарядье - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье" . Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и столичного правительства.
Первого ноября на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы было принято решение установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц.
"В статье 1 цифры "2025" заменить цифрами "2026", цифры "2,8592" заменить цифрами "2,9323", - говорится в тексте документа.
Согласно установленному коэффициенту, патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц.
Сергей Собянин - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Мэр Москвы подписал закон о бюджете на 2026 год
19:03
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯМОСКВАСергей Собянин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала