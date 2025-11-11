https://1prime.ru/20251111/moskva-864427461.html
Собянин утвердил увеличение стоимости патентов для мигрантов
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов, соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и столичного правительства. Первого ноября на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы было принято решение установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц. "В статье 1 цифры "2025" заменить цифрами "2026", цифры "2,8592" заменить цифрами "2,9323", - говорится в тексте документа. Согласно установленному коэффициенту, патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тысяч рублей в месяц.
