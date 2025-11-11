Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы самые популярные направления для отдыха в новогодние каникулы - 11.11.2025
Названы самые популярные направления для отдыха в новогодние каникулы
Названы самые популярные направления для отдыха в новогодние каникулы - 11.11.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные направления для отдыха в новогодние каникулы
Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями, которые бронируют россияне для отдыха в новогодние каникулы - в топ-3 также вошли горнолыжные... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T02:21+0300
2025-11-11T02:21+0300
туризм
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
петербург
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями, которые бронируют россияне для отдыха в новогодние каникулы - в топ-3 также вошли горнолыжные курорты, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян. "Основное направление по России - это Москва и Петербург. Понятно, что для Москвы - Петербург, а для Петербурга - Москва. Третье место - я не буду говорить конкретно курорт, но это горнолыжные курорты, любые. "Красная поляна" - номер один, дальше "Архыз", "Домбай", "Приэльбрусье", "Шерегеш", "Манжерок", "Апатиты", - сказал Мкртчян. Также спросом пользуются направления, связанные с Черноморским побережьем - Сочи, Крым, Геленджик, Анапа. Как объяснил Мкртчян, россияне приезжают сюда не купаться, а подышать морским воздухом. Пятое место делят сразу несколько направлений, среди которых Казань, Калининград, Байкал и Алтай.
москва
санкт-петербург
петербург
туризм, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, петербург
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург
02:21 11.11.2025
 
Названы самые популярные направления для отдыха в новогодние каникулы

Москва и Петербург стали самыми популярными направлениями для отдыха в новогодние каникулы

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями, которые бронируют россияне для отдыха в новогодние каникулы - в топ-3 также вошли горнолыжные курорты, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.
"Основное направление по России - это Москва и Петербург. Понятно, что для Москвы - Петербург, а для Петербурга - Москва. Третье место - я не буду говорить конкретно курорт, но это горнолыжные курорты, любые. "Красная поляна" - номер один, дальше "Архыз", "Домбай", "Приэльбрусье", "Шерегеш", "Манжерок", "Апатиты", - сказал Мкртчян.
Также спросом пользуются направления, связанные с Черноморским побережьем - Сочи, Крым, Геленджик, Анапа. Как объяснил Мкртчян, россияне приезжают сюда не купаться, а подышать морским воздухом.
Пятое место делят сразу несколько направлений, среди которых Казань, Калининград, Байкал и Алтай.
 
