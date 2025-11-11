https://1prime.ru/20251111/napravlenija-864403095.html
Названы самые популярные направления для отдыха в новогодние каникулы
Названы самые популярные направления для отдыха в новогодние каникулы
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Москва и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями, которые бронируют россияне для отдыха в новогодние каникулы - в топ-3 также вошли горнолыжные курорты, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств" Алексан Мкртчян.
"Основное направление по России - это Москва и Петербург. Понятно, что для Москвы - Петербург, а для Петербурга - Москва. Третье место - я не буду говорить конкретно курорт, но это горнолыжные курорты, любые. "Красная поляна" - номер один, дальше "Архыз", "Домбай", "Приэльбрусье", "Шерегеш", "Манжерок", "Апатиты", - сказал Мкртчян.
Также спросом пользуются направления, связанные с Черноморским побережьем - Сочи, Крым, Геленджик, Анапа. Как объяснил Мкртчян, россияне приезжают сюда не купаться, а подышать морским воздухом.
Пятое место делят сразу несколько направлений, среди которых Казань, Калининград, Байкал и Алтай.
