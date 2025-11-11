https://1prime.ru/20251111/nds--864416142.html

Минфин отказался от идеи отменить льготу по НДС на отечественное ПО

Минфин отказался от идеи отменить льготу по НДС на отечественное ПО

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Минфин России отказался от идеи отменять нулевой НДС на покупку отечественного программного обеспечения, заявила первый заместитель министра финансов РФ Ирина Окладникова во время выступления на CNews Forum 2025. "Ну, она пока отложена бессрочно... Наша задача же - дополнительные доходы, да... Конечно, мы пытаемся собрать доходы отовсюду откуда можем, да. И конечно, любые льготы у нас всегда вызывают вопросы, особенно льготы, введенные много лет назад", - сказала Окладникова в ответ на вопрос о том, на какой срок может быть отложена отмена льготы на НДС для отечественного ПО. Он отметила, что министерство получило самый активный отклик именно на планы по отмене льготы на покупку российского софта. По ее словам, отрасль консолидировалась, чтобы доходчиво и правильно показать реальные последствия для компаний. "Те результаты, которые нам показали в случае отмены такой льготы, они заставили нас передумать. Поэтому, да, действительно, в поправках, которые внесены в Государственную думу, которые мы рассмотрим на следующей неделе во втором чтении, мы отказались от этой идеи, и льготы остаются", - добавила Окладникова. В сентябре глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах увеличить для компаний из сферы информационных технологий тарифы на страховые взносы до 15% с 7,6% на оплату труда в пределах базы в 2,76 миллиона рублей в год, а также отменить льготы по НДС на покупку ПО из реестра. В октябре профильные ассоциации направили письма председателю Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не отменять нулевой налог на покупку российского ПО. Они отметили, что это позволит гарантировать развитие отрасли и ускорить переход на отечественные продукты. Позже министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил журналистам, что рассматривает предложения отраслевых ассоциаций о сохранении нулевого НДС на покупку российского ПО. В конце октября вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил журналистам, что правительство планирует не отменять эту льготу.

