В Норвегии обещают сохранить нулевые тарифы на электромобили из Китая
В Норвегии обещают сохранить нулевые тарифы на электромобили из Китая
2025-11-11T16:58+0300
2025-11-11T16:58+0300
2025-11-11T16:58+0300
мировая экономика
китай
норвегия
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия открыта для электромобилей из Китая и будет придерживаться политики нулевых тарифов, сообщает агентство Синьхуа. Во вторник министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с Эйде в Пекине. "Норвегия открыта к электромобилям из Китая, мы будем придерживаться политики нулевых тарифов", - заявил в ходе встречи глава МИД. Ван И отметил, что Китай рассматривает Норвегию как важного и стабильного партнера на европейском направлении. На фоне растущей конкуренции между китайскими и европейскими автокомпаниями Евросоюз в конце октября 2024 года ввел дополнительные пошлины на электрокары из КНР в размере до 35,3%. Ранее сообщалось, что по итогам июля этого года ЕС в денежном выражении увеличил импорт китайского легкового автопрома на 24% по сравнению с июнем (до 1,813 миллиарда долларов), однако отмечалось, что при этом больше половины участников объединения снизили закупки китайских автомобилей.
