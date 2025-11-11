https://1prime.ru/20251111/norvegiya-864418795.html

В Норвегии обещают сохранить нулевые тарифы на электромобили из Китая

В Норвегии обещают сохранить нулевые тарифы на электромобили из Китая - 11.11.2025, ПРАЙМ

В Норвегии обещают сохранить нулевые тарифы на электромобили из Китая

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия открыта для электромобилей из Китая и будет придерживаться политики нулевых тарифов,... | 11.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-11T16:58+0300

2025-11-11T16:58+0300

2025-11-11T16:58+0300

мировая экономика

китай

норвегия

https://cdnn.1prime.ru/img/76324/58/763245807_0:181:5159:3083_1920x0_80_0_0_d5693839f877abc21984e9c14cbe3011.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия открыта для электромобилей из Китая и будет придерживаться политики нулевых тарифов, сообщает агентство Синьхуа. Во вторник министр иностранных дел Китая Ван И провел переговоры с Эйде в Пекине. "Норвегия открыта к электромобилям из Китая, мы будем придерживаться политики нулевых тарифов", - заявил в ходе встречи глава МИД. Ван И отметил, что Китай рассматривает Норвегию как важного и стабильного партнера на европейском направлении. На фоне растущей конкуренции между китайскими и европейскими автокомпаниями Евросоюз в конце октября 2024 года ввел дополнительные пошлины на электрокары из КНР в размере до 35,3%. Ранее сообщалось, что по итогам июля этого года ЕС в денежном выражении увеличил импорт китайского легкового автопрома на 24% по сравнению с июнем (до 1,813 миллиарда долларов), однако отмечалось, что при этом больше половины участников объединения снизили закупки китайских автомобилей.

https://1prime.ru/20251002/tesla-863082930.html

китай

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, норвегия