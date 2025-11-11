Российская экономика открыта к новым точкам роста, заявил Новак

https://1prime.ru/20251111/novak-864411067.html
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российская экономика сегодня демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к внешним вызовам, осваивая новые направления и точки роста, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня российская экономика демонстрирует устойчивость и способность адаптироваться к внешним вызовам, продолжая уверенно двигаться вперед, осваивая новые направления и точки роста", - написал Новак в поздравлении с Днем экономиста, которое опубликовано на сайте правительства РФ. По его словам, слаженная работа профильных ведомств, делового сообщества и институтов развития играет ключевую роль в укреплении экономического потенциала России, повышении ее конкурентоспособности и создании условий для устойчивого роста. "Благодаря совместным усилиям мы успешно решаем стратегические задачи, направленные на развитие промышленности, конкуренции, поддержку малого и среднего предпринимательства, совершенствование механизмов планирования и регулирования", - добавил вице-премьер. "Ваш профессионализм, ответственность и стремление к результату являются залогом дальнейшего укрепления экономической стабильности страны и повышения качества жизни наших граждан", - заключил он.
