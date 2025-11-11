В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

https://1prime.ru/20251111/ogranicheniya--864410554.html

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары (Курумоч), сообщили в Росавиации. | 11.11.2025, ПРАЙМ

экономика

бизнес

самара

росавиация

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары (Курумоч), сообщили в Росавиации. "Аэропорт Самара (Курумоч). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

самара

бизнес, самара, росавиация