В аэропорту Уфы ввели ограничения на полеты
2025-11-11T15:24+0300
экономика
росавиация
уфа
бизнес
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. "Аэропорт Уфа. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
