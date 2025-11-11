https://1prime.ru/20251111/ogranicheniya-864410439.html
В аэропорту Пензы ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила во вторник Росавиация. | 11.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщила во вторник Росавиация. "Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
