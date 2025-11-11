https://1prime.ru/20251111/ogranicheniya-864411706.html
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения - 11.11.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова сняты, сообщила Росавиация. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T11:14+0300
2025-11-11T11:14+0300
2025-11-11T11:14+0300
экономика
бизнес
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова сняты, сообщила Росавиация. "Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251012/avia-863437891.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_657:0:3388:2048_1920x0_80_0_0_2769f2339df1304650897e6453c80356.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росавиация
Экономика, Бизнес, Росавиация
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения
Временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В Иркутске самолет задел микроавтобус