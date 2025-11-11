Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения - 11.11.2025
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова сняты, сообщила Росавиация.
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова сняты, сообщила Росавиация. "Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
11:14 11.11.2025
 
В аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения

Временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова сняты

Пассажирский самолет
Пассажирский самолет . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова сняты, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
