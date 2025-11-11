https://1prime.ru/20251111/ozon-864425707.html

Ozon хотел бы открыть небольшие магазины, заявил советник маркетплейса

2025-11-11T18:50+0300

бизнес

рф

ozon

минпромторг

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ozon хотел бы иметь возможность открывать небольшие магазины – это позволило бы повысить разнообразие ассортимента и улучшить цены для потребителей, заявил советник маркетплейса Александр Шульгин на площадке Дня платформенной экономики, который прошел в национальном центре "Россия". "Наши коллеги по отрасли торговли открывают тоже дарксторы, там же, где у них есть традиционные магазины торговли. И мы бы хотели иметь аналогичную возможность - открывать небольшие магазины в местах проживания людей, предложить им и доставку, и возможность купить товары из магазинов. И я думаю, что это будет на общее благо, и производителя, что важно", - сказал Шульгин. Он отметил, что сейчас идет дискуссия об изменении регулирования торговли. По мнению Шульгина, снятие определенных ограничений "помогло бы и повысить конкуренцию, и повысить разнообразие, и улучшить цены для потребителей в сфере продуктов питания и других областей". Ранее во вторник статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов заявил, что закон о торговле в России требует определенных изменений с учетом современных реалий. В частности, по его словам, в законе есть ряд ограничений, которые препятствуют выходу маркетплейсов на рынок офлайн-торговли.

рф

бизнес, рф, ozon, минпромторг