Ozon хотел бы открыть небольшие магазины, заявил советник маркетплейса - 11.11.2025, ПРАЙМ
Ozon хотел бы открыть небольшие магазины, заявил советник маркетплейса
Ozon хотел бы открыть небольшие магазины, заявил советник маркетплейса - 11.11.2025, ПРАЙМ
Ozon хотел бы открыть небольшие магазины, заявил советник маркетплейса
Ozon хотел бы иметь возможность открывать небольшие магазины – это позволило бы повысить разнообразие ассортимента и улучшить цены для потребителей, заявил... | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T18:50+0300
2025-11-11T18:50+0300
бизнес
рф
ozon
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854045058_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_29faaa4d391837b07ba117ae1ddbf8f8.jpg
рф
бизнес, рф, ozon, минпромторг
Бизнес, РФ, Ozon, Минпромторг
18:50 11.11.2025
 
Ozon хотел бы открыть небольшие магазины, заявил советник маркетплейса

Шульгин: Ozon хотел бы открыть магазины для разнообразия ассортимента и улучшения цен

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
Ozon. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ozon хотел бы иметь возможность открывать небольшие магазины – это позволило бы повысить разнообразие ассортимента и улучшить цены для потребителей, заявил советник маркетплейса Александр Шульгин на площадке Дня платформенной экономики, который прошел в национальном центре "Россия".
"Наши коллеги по отрасли торговли открывают тоже дарксторы, там же, где у них есть традиционные магазины торговли. И мы бы хотели иметь аналогичную возможность - открывать небольшие магазины в местах проживания людей, предложить им и доставку, и возможность купить товары из магазинов. И я думаю, что это будет на общее благо, и производителя, что важно", - сказал Шульгин.
Он отметил, что сейчас идет дискуссия об изменении регулирования торговли. По мнению Шульгина, снятие определенных ограничений "помогло бы и повысить конкуренцию, и повысить разнообразие, и улучшить цены для потребителей в сфере продуктов питания и других областей".
Ранее во вторник статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов заявил, что закон о торговле в России требует определенных изменений с учетом современных реалий. В частности, по его словам, в законе есть ряд ограничений, которые препятствуют выходу маркетплейсов на рынок офлайн-торговли.
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2025
"Озон" завершил конвертацию АДР в обыкновенные акции МКПАО "Озон"
20 октября, 17:23
 
БизнесРФOzonМинпромторг
 
 
