Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сигналом для углубленной проверки служат определенные пороги сумм, но это далеко не главный критерий, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.“Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц”, - рассказала она.Но в реальности банки опираются на совокупность признаков и поведенческие паттерны. Даже скромная сумма может выглядеть подозрительно, если она вписывается в схему, характерную для отмывания денег, мошенничества или "дропперских" операций.Это могут быть множественные небольшие входящие и исходящие операции через один счет (т.е. транзит и дробление средств), использование счета исключительно для переводов без обычных бытовых платежей (коммуналка, супермаркеты и т. п.).Один из стандартных критериев - количество операций и число разных получателей. Банк России рекомендует ориентироваться на их количество более 10 в день, более 50 в месяц.Привлечет внимание и необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию средств, проводимых с физлицами - более 30 в день. Или если между зачислением и списанием проходит мало времени (одна минута и менее).“Очень быстрая переадресация только что зачисленных средств не выглядит как обычная бытовая финансовая активность и означает, что счет служит "коридором" для передачи денег дальше”, - пояснила Бочкина.Банки и регулятор отмечают, что перевод, совершённый в течение минуты после поступления средств - один из частых индикаторов транзитных схем и попыток скрыть следы происхождения денег, поэтому такие операции автоматически вызывают повышенное внимание.Чтобы не сталкиваться с таким вниманием, аналитик советует сохранять документы, подтверждающие происхождение денег, особенно если речь идет о крупных суммах. Также лучше избегать массовых переводов на незнакомые карты и не перенаправлять деньги сразу после получения.“Используйте счет и карту для обычных бытовых платежей и операций, поскольку это формирует "нормальный" профиль клиента”, - заключила она.

