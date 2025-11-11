Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной - 11.11.2025
Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной
Сигналом для углубленной проверки служат определенные пороги сумм, но это далеко не главный критерий, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового... | 11.11.2025, ПРАЙМ
финансы
банки
банки.ру
перевод средств
финансы, банки, банки.ру, перевод средств
Финансы, Банки, Банки.ру, перевод средств
Названа сумма перевода, которую банки считают подозрительной

Аналитик Бочкина назвала пороги сумм для признания перевода подозрительным

© РИА Новости . Валерий Мельников
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сигналом для углубленной проверки служат определенные пороги сумм, но это далеко не главный критерий, рассказала агентству “Прайм” аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
“Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемых между физическими лицами, на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц”, - рассказала она.
Но в реальности банки опираются на совокупность признаков и поведенческие паттерны. Даже скромная сумма может выглядеть подозрительно, если она вписывается в схему, характерную для отмывания денег, мошенничества или "дропперских" операций.
Это могут быть множественные небольшие входящие и исходящие операции через один счет (т.е. транзит и дробление средств), использование счета исключительно для переводов без обычных бытовых платежей (коммуналка, супермаркеты и т. п.).
Один из стандартных критериев - количество операций и число разных получателей. Банк России рекомендует ориентироваться на их количество более 10 в день, более 50 в месяц.
Привлечет внимание и необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию средств, проводимых с физлицами - более 30 в день. Или если между зачислением и списанием проходит мало времени (одна минута и менее).
“Очень быстрая переадресация только что зачисленных средств не выглядит как обычная бытовая финансовая активность и означает, что счет служит "коридором" для передачи денег дальше”, - пояснила Бочкина.
Банки и регулятор отмечают, что перевод, совершённый в течение минуты после поступления средств - один из частых индикаторов транзитных схем и попыток скрыть следы происхождения денег, поэтому такие операции автоматически вызывают повышенное внимание.
Чтобы не сталкиваться с таким вниманием, аналитик советует сохранять документы, подтверждающие происхождение денег, особенно если речь идет о крупных суммах. Также лучше избегать массовых переводов на незнакомые карты и не перенаправлять деньги сразу после получения.
“Используйте счет и карту для обычных бытовых платежей и операций, поскольку это формирует "нормальный" профиль клиента”, - заключила она.
 
