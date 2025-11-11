https://1prime.ru/20251111/peskov--864414652.html
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве России и Казахстана
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве России и Казахстана - 11.11.2025, ПРАЙМ
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве России и Казахстана
Сотрудничество России и Казахстана носит взаимовыгодный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 11.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-11T14:22+0300
2025-11-11T14:22+0300
2025-11-11T14:22+0300
экономика
казахстан
рф
дмитрий песков
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Казахстана носит взаимовыгодный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все эти сферы сотрудничества носят взаимовыгодный характер", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/20251111/tokaev--864409194.html
казахстан
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, рф, дмитрий песков, россия
Экономика, КАЗАХСТАН, РФ, Дмитрий Песков, РОССИЯ
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве России и Казахстана
Песков: сотрудничество России и Казахстана носит взаимовыгодный характер