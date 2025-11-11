https://1prime.ru/20251111/peskov--864414652.html

Песков ответил на вопрос о сотрудничестве России и Казахстана

2025-11-11T14:22+0300

экономика

казахстан

рф

дмитрий песков

россия

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество России и Казахстана носит взаимовыгодный характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все эти сферы сотрудничества носят взаимовыгодный характер", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

