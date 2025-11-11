Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Приложение нейросети "Сбера" GigaChat вышло на первое место в российском App Store, сообщили в пресс-службе кредитной организации. "Прошло менее суток с запуска нашего приложения "G8AI" для пользования нейросетью ГигаЧат, а оно уже заняло первую строчку в рейтинге топ бесплатных приложений App Store", - сообщили в банке. GigaChat - это бесплатная нейросеть от "Сбера", которая ищет и структурирует информацию, анализирует файлы, переводит тексты и генерирует различный контент высокого качества: тексты, картинки, музыку. Нейросеть может подготовить материал, сформирует ёмкие тезисы, выстроит структуру презентации и распределит контент по слайдам, а также сгенерирует уникальные иллюстрации. Также в новом приложении реализована функция общения с нейросетью голосом: теперь можно вести полноценный диалог с GigaChat, перебивать, менять интонации и получать текст после беседы. Помимо этого, нейросеть пошагово разбирает сложные задачи, пересказывает видео с Rutube или VK, делает глубокие исследования и формирует экспертные ответы. Чаты также будут синхронизироваться между устройствами пользователя. В пресс-службе отметили, что ГигаЧат также доступен в приложении на Android и веб-версии. История чата синхронизируется: можно начать общение на ноутбуке, а продолжить на смартфоне, не теряя контекста. ИИ-помощником удобно пользоваться в телеграм-боте, соцсетях ("ВКонтакте" и "Одноклассники") и мессенджере MAX.
2025
19:54 11.11.2025
 
Приложение GigaChat вышло на первое место в российском App Store

Приложение нейросети "Сбера" GigaChat вышло на первое место в российском App Store

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Приложение нейросети "Сбера" GigaChat вышло на первое место в российском App Store, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
"Прошло менее суток с запуска нашего приложения "G8AI" для пользования нейросетью ГигаЧат, а оно уже заняло первую строчку в рейтинге топ бесплатных приложений App Store", - сообщили в банке.
GigaChat - это бесплатная нейросеть от "Сбера", которая ищет и структурирует информацию, анализирует файлы, переводит тексты и генерирует различный контент высокого качества: тексты, картинки, музыку.
Нейросеть может подготовить материал, сформирует ёмкие тезисы, выстроит структуру презентации и распределит контент по слайдам, а также сгенерирует уникальные иллюстрации.
Также в новом приложении реализована функция общения с нейросетью голосом: теперь можно вести полноценный диалог с GigaChat, перебивать, менять интонации и получать текст после беседы.
Помимо этого, нейросеть пошагово разбирает сложные задачи, пересказывает видео с Rutube или VK, делает глубокие исследования и формирует экспертные ответы. Чаты также будут синхронизироваться между устройствами пользователя.
В пресс-службе отметили, что ГигаЧат также доступен в приложении на Android и веб-версии. История чата синхронизируется: можно начать общение на ноутбуке, а продолжить на смартфоне, не теряя контекста. ИИ-помощником удобно пользоваться в телеграм-боте, соцсетях ("ВКонтакте" и "Одноклассники") и мессенджере MAX.
