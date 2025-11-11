Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов на Камчатке - 11.11.2025
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов на Камчатке
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов на Камчатке - 11.11.2025, ПРАЙМ
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов на Камчатке
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками и переносами авиарейсов в... | 11.11.2025, ПРАЙМ
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками и переносами авиарейсов в Камчатском крае, вызванными неблагоприятными погодными условиями, сообщили в надзорном ведомстве. "Дальневосточная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с задержками авиарейсов на Камчатке",- говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. Как уточняется, воздушные суда авиакомпаний "Сибирь", "Аврора" и "Аэрофлот", следовавшие в Петропавловск-Камчатский из Владивостока, Новосибирска и Москвы, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах в Магадане, Хабаровске и Южно-Сахалинске. "Транспортные прокуроры контролируют соблюдение перевозчиками прав пассажиров задержанных рейсов. Ожидают вылетов более 1,5 тысячи граждан", - отметили в прокуратуре. Кроме того, в краевой столице на 12 ноября перенесены рейсы АО "Камчатское авиапредприятие" в Тиличики, Палану, Усть-Камчатск и Никольское. В ведомстве добавили, что полеты будут продолжены по мере улучшения погодных условий. В случае нарушения прав в период ожидания граждане вправе обратиться к дежурному прокурору Дальневосточной транспортной прокуратуры по телефону 8-924-201-57-60. По данным метеорологов, Камчатка находится под действием циклона. Как сообщает УГМС региона, за время его действия максимальные порывы ветра в краевой столице и Вилючинске достигали 30 метров в секунду, в Усть-Большерецком и Елизовском округах - 26 метров в секунду. Ветер сопровождается снегом с дождем, на дорогах гололедица. Согласно прогнозу гидрометеослужбы, действие циклона продержится до 12 ноября включительно.
07:35 11.11.2025
 
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками авиарейсов на Камчатке

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками рейсов на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноя - РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовыми задержками и переносами авиарейсов в Камчатском крае, вызванными неблагоприятными погодными условиями, сообщили в надзорном ведомстве.
"Дальневосточная транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию с задержками авиарейсов на Камчатке",- говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Как уточняется, воздушные суда авиакомпаний "Сибирь", "Аврора" и "Аэрофлот", следовавшие в Петропавловск-Камчатский из Владивостока, Новосибирска и Москвы, были вынуждены совершить посадку на запасных аэродромах в Магадане, Хабаровске и Южно-Сахалинске.
"Транспортные прокуроры контролируют соблюдение перевозчиками прав пассажиров задержанных рейсов. Ожидают вылетов более 1,5 тысячи граждан", - отметили в прокуратуре.
Кроме того, в краевой столице на 12 ноября перенесены рейсы АО "Камчатское авиапредприятие" в Тиличики, Палану, Усть-Камчатск и Никольское. В ведомстве добавили, что полеты будут продолжены по мере улучшения погодных условий.
В случае нарушения прав в период ожидания граждане вправе обратиться к дежурному прокурору Дальневосточной транспортной прокуратуры по телефону 8-924-201-57-60.
По данным метеорологов, Камчатка находится под действием циклона. Как сообщает УГМС региона, за время его действия максимальные порывы ветра в краевой столице и Вилючинске достигали 30 метров в секунду, в Усть-Большерецком и Елизовском округах - 26 метров в секунду. Ветер сопровождается снегом с дождем, на дорогах гололедица. Согласно прогнозу гидрометеослужбы, действие циклона продержится до 12 ноября включительно.
 
