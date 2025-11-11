Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудил по телефону с Мирзиеевым реализацию совместных проектов - 11.11.2025, ПРАЙМ
Политика
Путин обсудил по телефону с Мирзиеевым реализацию совместных проектов
Путин обсудил по телефону с Мирзиеевым реализацию совместных проектов
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных совместных проектов, в том числе в... | 11.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля. "Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики. Отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, весомая практическая отдача от проведенного в октябре с.г. в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана", - говорится в сообщении. Также главами государств были затронуты и актуальные международные темы. Отмечается, что было условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.
18:44 11.11.2025
 
Путин обсудил по телефону с Мирзиеевым реализацию совместных проектов

Путин и Мирзиеев обсудили реализацию совместные проектов в сфере энергетики

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.
"Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики. Отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, весомая практическая отдача от проведенного в октябре с.г. в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана", - говорится в сообщении.
Также главами государств были затронуты и актуальные международные темы. Отмечается, что было условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.
