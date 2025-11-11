https://1prime.ru/20251111/putin-864425529.html

Путин обсудил по телефону с Мирзиеевым реализацию совместных проектов

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля. "Особое внимание уделено реализации крупных совместных проектов, в том числе в сфере энергетики. Отмечена важная роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, весомая практическая отдача от проведенного в октябре с.г. в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана", - говорится в сообщении. Также главами государств были затронуты и актуальные международные темы. Отмечается, что было условлено о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.

